Количество самозанятых в Самаре выросло почти в 10 раз

Это связано с новым налоговым режимом.
В первой половине 2020 года количество людей, официально работающих на себя и зарегистрированных как «самозанятые» выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом.
Ставка налога для самозанятых зависит от того, от кого работник получил доход. Если от физлица, то налоговая ставка — 4 процента. Если услуги заказали предприниматели и организации, ставка составит 6 процентов.
Согласно закону, самозанятый может выбрать любой вид деятельности из ОКВЭД-2, за некоторым исключением. Обычно самозанятыми становятся предприниматели из сферы услуг, преподаватели и репетиторы, блогеры, которые создают уникальный контент и продают его. Также идеальный вариант стать самозанятым для тех, кто проводит различные мастер-классы и тренинги.
Одна из причин почему самозанятых стало больше — рост безработицы и желание людей заниматься тем, что им действительно приносит удовольствие и неплохой доход. Также многие зарегистрировались в качестве самозанятых по требованию работодателя, пишет ПроГородСамара
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