Кластер автомобильной промышленности Самарской области расширяет географию участников
6 сентября 2019 11:42
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В четверг, 5 сентября в технопарке «Жигулевская долина» состоялось заседание Совета, а также общее собрание членов Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области». В мероприятии принял участие министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, члены Кластера – производители автокомпонентов, сообщает пресс-служба облправительства.
Участники обсудили и утвердили годовой отчет Ассоциации рассмотрели реализованные Кластером проекты за 2018 год, обсудили направления деятельности на 2019 – 2020 годы, меры поддержки предприятий автопрома и ряд других практических вопросов.
На общем собрании был рассмотрен вопрос о приёме в Ассоциацию новых членов, в том числе из других регионов. Теперь общее количество членов кластера составляет 109 предприятий. Расширение географии участников стало знаковым событием для Кластера.
За три года деятельность Кластера вышла далеко за пределы Самарской области и сегодня охватывает практически всю автомобильную промышленность Российской Федерации и смежные отрасли, представленные 53 регионами Российской Федерации: 54 производителя транспортных средств и спецтехники, более 600 поставщиков автокомпонентов, 65 поставщиков сырья и материалов, 62 изготовителя оснастки, более 50 инжиниринговых и сервисных компаний.
Также с учетом принятия новых членов в Кластер и расширения его деятельности на всю Российскую Федерацию было принято решение изменить полное официальное наименование на Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности». Учитывая, что Ассоциацией ведется ряд проектов, в том числе с органами власти, новое официальное наименование Ассоциации будет применяться с 2020 года.
На заседании был утвержден состав Совета Кластера. Его также как и в прошлом году возглавил Эдуард Вайно, Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ». Продлены полномочия и Андрея Крайнова. Он был переизбран на должность генерального директора Ассоциации предприятий машиностроения «КАП СО».
О мерах государственной поддержки промышленности и поддержке развития Кластера в своем выступлении рассказал Михаил Жданов: «С начала деятельности Кластер рука об руку работает с Правительством Самарской области и министерством. Наши позиции по развитию Кластера и расширения его границ на всю Российскую Федерацию согласованы. Это продиктовано, в первую очередь, необходимостью объединения усилий для решения сложных и комплексных задач и естественным развитием Кластера».
В завершении заседания в формате диалога участники обсудили наиболее актуальные вопросы развития автопроизводителей и производителей автокомпонентов между представителями органов государственной власти Самарской области и членами Кластера.
Фото pixabay.com
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