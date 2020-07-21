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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Империя Махлаев, построенная на криминале, терпит крах

21 июля 2020 11:32
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Империя Махлаев, построенная на криминале, терпит крах
Прошел год с тех пор, как по одному из самых громких уголовных дел в современной России был вынесен приговор. Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 г. заочно признал скрывающихся за рубежом владельцев завода «Тольяттиазот» виновными в мошенничестве ...

... в особо крупном размере путем занижения цен на продукцию предприятия и последующей перепродажи по рыночным ценам через аффилированные структуры.

Совладельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, а также их партнеры – владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, глава швейцарского же офшора Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт и экс-гендиректор ТоАЗа Евгений Королев заочно приговорены к длительным срокам заключения. Кроме того, суд обязал их заплатить денежный штраф и вернуть на предприятие 77 млрд руб. похищенных средств. Все осужденные объявлены в федеральный и международный розыск.  

Ограбление века

В ходе следствия было установлено, что в 2007 г. президент ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Владимир Махлай вместе с сыном Сергеем, тогда занимавшим пост вице-президента компании, создали организованную преступную группу для систематического хищения продукции предприятия (аммиак и карбамид) с использованием служебного положения. Для этого в «Тольяттихимбанке», на 100% принадлежащим Сергею Махлаю, были открыты расчетные и валютные счета ОАО «Тольяттиазот», на которые поступала выручка от продажи продукции швейцарской офшорной компании Nitrochem Distribution AG, возглавляемой Беатом Рупрехтом и принадлежащей Ameropa AG Андреаса Циви. Таким образом часть прибыли оставалась в распоряжении преступников и не поступала на ТоАЗ. Таким образом, владельцы завода похитили около 85 млрд руб., принадлежащих ТоАЗу и его акционерам. Государство же недосчиталось 3,5 млрд руб. налогов за 2008-2013 гг.

В ходе судебного процесса был полностью доказаны факты аффилированности между владельцами ТоАЗа, владельцами и руководителями Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG.

Хотя год назад приговор участникам этой группы выглядел разгромной победой над окопавшимся на заводе еще с 90-х криминалом, сейчас очевидно, что это было лишь первым шагом в борьбе с коварным и живучим «тольяттинским спрутом». Пока 77 млрд руб. все еще не возвращены на ТоАЗ – очевидно, что для международных преступников решение российского суда – не указ. Более того, даже после вынесения приговора за мошенничество вывод денег с ТоАЗа в офшоры не прекратился. После приговора использовать канал вывода денег завода путем с продажи продукции по заниженным ценам стало гораздо труднее, и деньги стали выводить другими путями.

Один из таких новых каналов вывода прибыли с ТоАЗа – контракты на фрахт. До декабря 2016 г. предприятие не несло никаких расходов, связанных с эксплуатацией судов, от него требовалось лишь доставить аммиак в порт Одессы по трубопроводу, остальным занимались контрагенты. Но Дмитрий Межеедов, тогда – еще заместитель генерального директора, по поручению своих заокеанских хозяев выступил с «рационализаторским предложением» по «реформированию коммерческой деятельности», в результате которого на ТоАЗ оказались возложены обязательства по финансированию иностранных компаний, занимающихся фрахтом. Самое интересное, что объемы этого финансирования постоянно увеличиваются, но ТоАЗ не может ни проверить, на что в действительности идут деньги, ни отказать иностранным компаниям в выплатах. В последние пять лет в офшоры с ТоАЗа таким путем выводилось около $60 млн в год.

Еще одно «изобретение» Махлаев – канал вывода средств с помощью фиктивных стройподрядов, проект был также поручен Дмитрию Межеедову. В 2014-2015 гг. вместе с другим топ-менеджером, Виктором Казачковым, он разработал схему реализации проекта «Тарсу» совместно с турецкими партнерами, владеющими компанией «МСА-Строй». Эта компания уже несколько лет занимается строительными подрядами стоимостью в миллиарды рублей. Все работы велись по отработанной схеме – авансирование сметных объемов в размере не менее 75-80%, в большинстве случаев – отсутствие завершенных актов выполненных работ, хроническое затягивание сроков, выполнение работ без проектной и исполнительной документации, экспертизы промышленной безопасности, проектов и готовых работ, технического и авторского надзора. С 2016 г. параллельно с «МСА Строй» работы ведет компания «Интеркон» с теми же руководящими и исполнительными командами, то есть, ТоАЗ, по сути, платит дважды за одни и те же работы, которые выполняются как попало, либо не выполняются вообще. Однако деньги на счета фиктивных подрядчиков поступали исправно, а оттуда, как нетрудно догадаться, по большей части отправляются на швейцарские счета Махлаев. Поэтому «сотрудничество» с турецкими партнерами решено было расширять. Так появился проект «Тарсу», в рамках которого на ТоАЗе якобы осуществляется реконструкция систем водоочистки и водоподготовки на производстве карбамида по передовой технологии General Electric. В действительности турецкие подрядчики никакими американскими технологиями не обладали. У них была лишь устаревшая турецкая технология очистки бытовых (а не химических) стоков, не применимая в случае «Тольяттиазота».

Немалые деньги регулярно выводятся с ТоАЗа и под предлогом ремонта железнодорожной инфраструктуры. На ТоАЗе в этой сфере несколько крупных проектов вело принадлежащее кипрскому офшору ООО «ПСК «Ремпуть». Только в 2019-2020 гг. оно выполнило на заводе работы на сумму 800 млн руб. Как и в случае со стройподрядами, работы «Ремпути» отличались низким качеством и хроническим нарушением сроков. В данный момент компания находится в состоянии банкротства и ликвидации, но это не мешает ей неизменно выигрывать тендеры на крупные подряды ТоАЗа. Это не удивительно, ведь руководство «Ремпути» – старые знакомые Дмитрия Межеедова еще по его работе в структурах «Росатома». Поэтому Межеедов по факту заставляет ТоАЗ авансировать находящуюся в процессе банкротства и ликвидации компанию, с которой завод еще и параллельно ведет судебное разбирательство, отказывая другим компаниям, предлагающим сделать работы дешевле, качественнее и быстрее.

Коррупционный «спасательный круг» Махлаев

Огромная «черная касса», лежащая на офшорных счетах Махлаев, позволила им за годы тщательно выстроить мощную коррупционную сеть из доверенных лиц, занимающих высокие посты в следственных и надзорных органах, судах и даже в федеральном парламенте.

Коррупция была непременным спутником всего бизнеса Махлаев с момента незаконного захвата ими контроля над ТоАЗом. Тогда приватизацию огромного предприятия по схеме для малых фирм удалось согласовать при помощи областных чиновников, которые потом заседали в совете директоров ТоАЗа. В дальнейшем на защиту Махлаев внезапно как по свистку вставали депутаты Госдумы, сенаторы, политологи и экономисты, не имеющие никакого отношения ни к Самарской области, ни к химической промышленности.

В суде Махлаям также до поры до времени удавалось успешно «решать вопросы» по развалу уголовных дел и доначислению налогов на выведенную в офшоры прибыль. С неуплатой налогов и мошенничеством на ТоАЗе налоговики пытались разобраться еще как минимум с начала «нулевых». Но в 2007 г. суд в Тольятти решил, что налоговые обвинения по 2005 г. были выдвинуты незаконно, а в 2008 г. арбитражный суд Самарской области признал недействительными требования налоговиков и по 2002–2004 гг.

Когда ФНС доначислила ТоАЗу 320 млн руб. налогов за 2009 г., судья Федерального арбитражного суда Московского округа В.А. Черпухина отменила это решение, возможно, не без «помощи» ТоАЗа. Впоследствии налоги с ТоАЗа все равно были взысканы, а для судьи Черпухиной эта история стала одной из причин увольнения с грандиозным скандалом. А когда следователи пытались добиться удовлетворения ходатайства об аресте тогдашнего гендиректора ТоАЗа Евгения Королева, Нижегородский областной суд в лице судьи М.В. Юрина без достаточных оснований отказал им в этом. Странное решение вызвало недоумение у коллег Юрина и впоследствии было отменено, но к тому моменту Королеву удалось скрыться за границей, где он и находится по сей день. А судья Юрин был понижен в должности и теперь занимается рассмотрением мелких административных дел в районном суде.

Но обширные коррупционные связи помогали Махлаям не только выходить сухими из воды самим, но и организовывать заказное уголовное преследование своих оппонентов. Три года назад в Красноглинском районном суде Самары был вынесен приговор 73-летнему миноритарию ТоАЗа Евгению Седыкину, с ноября 2016 г. находившемуся под домашним арестом. Пенсионер пытался сменить руководство завода, чего Махлаи ему простить не могли. Сергей Махлай лично санкционировал операцию по осуждению и посадке Седыкина на реальный срок. Миссия была поручена адвокату Денису Симачеву. На первом этапе ему удалось подкупить нотариуса, которая отозвала свою подпись с заверенных Седыкиным у нее документов, что сразу сделало их «фальшивыми». Затем он договорился с местным руководством СК РФ о возбуждении уголовного дела и с судьей Лайсян Гиниятуллиной об обвинительном приговоре и реальном сроке для пенсионера. И лишь нерасторопность Симачева, не успевшего передать судье всю сумму целиком, спасла Седыкина от тюрьмы: он был признан виновным, но отделался условным сроком.

Долгое время за счет коррупции в местных контрольно-надзорных органов руководству ТоАЗа удавалось заметать под ковер серьезнейшие проблемы с промышленной безопасностью на предприятии. Сотрудники ТоАЗа сами готовили для прикормленных инспекторов Средне-Поволжского управления Ростехнадзора списки малозначительных нарушений, завод платил мизерный штраф, после чего проверка считалась проведенной. Но осенью 2019 года в ответ на обращения обеспокоенных жителей Тольятти в ситуацию вмешался центральный аппарат Ростехнадзора, который выявил несколько сот крупных нарушений в области промбезопасности. Результаты проверки были переданы в суд, который в конце прошлого года вынес решение о приостановке опасного производства на ТоАЗе в связи с критическим состоянием объектов заводской инфраструктуры. Однако руководство ТоАЗа предприняло все усилия, вплоть до обмана судебных приставов, чтобы не исполнять решение суда, и опасное производство так и не было остановлено.

Это привело к трагическим последствиям – в марте-апреле 2020 года на ТоАЗе произошло три несчастных случая, приведших к гибели четверых рабочих.

Новая проверка Ростехнадзора, прошедшая на «Тольяттиазоте» в мае 2020 года, выявила более сотни новых нарушений, суд в настоящее время рассматривает вопрос о дисквалификации генерального директора Дмитрия Межеедова.

Последний оплот «лихих 90-х»

Правоохранительные органы четко осознали, что справиться с группировкой Махлаев можно лишь лишив ее ключевых участников, обеспечивающих функционирование коррупционной сети.

Первый шаг в этом направлении был сделан, когда 31 мая 2019 г. в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь за пределы России был задержан руководитель Тольяттихимбанка Александр Попов. Суть в том, что Попов – не просто банкир, а Тольяттихимбанк – не просто банк. По указанию Махлаев Попов организовал в нем настоящий центр управления международной сетью офшоров, обеспечивающий вывод, отмывание и обналичивание денег с ТоАЗа, которые впоследствии направлялись в том числе и на коррупционные цели.

С тех пор против Александра Попова был выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Расследуя дело об организации преступного сообщества, следователи обнаружили, что Попов был причастен к попытке дать взятку судьям Верховного суда РФ в размере $1,2 млн пять лет назад. 24 января 2020 года в отношении Сергея Махлая и Александра Попова было возбуждено новое уголовное дело по коррупционной статье. Как считает следствие, банкир в интересах и по прямому указанию все того же Сергея Махлая пытался решить вопрос с доначислением ТоАЗу более 161 млн руб. недоплаченных налогов за 2010 г. Однако подкупить судей Верховного суда так и не удалось по независящим от коррупционеров причинам.

До этого Попов «помог» компаниям Махлая недоплатить налогов в общей сложности на 2,5 млрд руб. в течение пяти лет. Также Попов вместе с сообщниками в 2009-2010 гг. путем мошенничества вывели на подконтрольное офшорам ООО «Томет» принадлежавшие ТоАЗу земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб., в 2005-2009 гг. они аналогичным путем вывели принадлежащий ТоАЗу агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». «Контаз» (учредитель – сестра Владимира Махлая — Раиса Голованова, директор – Балашова К.В.) и «Родничок» (учредитель – близкая знакомая Махлая Валентина Семенова, директор – Мизгирев А.В.) в 2008 г. продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору Borgat Investments Limited свои пакеты акций ТоАЗа. «Родничок» за пакет, рыночная стоимость которого оценивается в 1,15 млрд руб., выручил 1,7 млн, а «Контаз» вместо 576,8 млн руб. получил 861 408 руб. соответственно. По всем этим эпизодам возбуждены уголовные дела.

Большинство участников этих и других афер – А.Коренченко, О.Камашева, А.Виноградов, К.Балашова, А.Мизгирев, А.Макаров, Е.Королев, Л.Милосердова, Р.Хайбуллин и ряд других – вместе с Поповым и Махлаем в данный момент являются фигурантами уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Но если Махлай прячется в США, то рядовых членов его группировки в России мало что теперь может спасти от правосудия.

Недавно был арестована Ксения Балашова, два года скрывавшаяся от правоохранительных органов. Ее задержали в апреле текущего года в Ростове-на-Дону. Когда-то она была специалистом по работе с зарубежными партнерами на ТоАЗе, а потом работала генеральным директором упомянутой выше подставной фирмы «Контаз», помогая членам группировки Махлая выводить средства и уклоняться от налогов. Из материалов уголовного дела следует, что Балашовой вменяется уклонение от уплаты налогов в сумме не менее 110 млн рублей. Ей предъявлены обвинения по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и та же самая ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в ОПС).

В ближайшее время наверняка последуют и новые громкие аресты. Возможно, это не поможет добиться экстрадиции Махлаев, выдающих себя на Западе за политических беженцев, но освободить ТоАЗ из мафиозного плена и вернуть на завод похищенные деньги и активы – вполне реальная задача.

Источник: wek.ru
Сергей Тарасов 
Фото: http://tltgorod.ru
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 Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
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Электронные технологии
10 июля 2020  09:33
Solar webProxy
 Для того чтобы добиться прозрачности и гибкости в контроле доступа к веб-ресурсам, шлюз веб-безопасности Solar webProxy. помощью SWG становится возможным успешно... Электронные технологии
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29 июня 2020  10:15
Как заработать на собственном канале, или блоге
 Заработок на собственном канале, или блоге набирает всё большую популярность. Это интересно, доступно, но требует грамотного подхода, и четкой организации.  Электронные технологии
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13 мая 2020  20:52
Площадка для вебинара ClickMeeting: максимальная результативность и комфорт
Площадка для вебинара ClickMeeting: максимальная результативность и комфорт
 Вебинар – это лекция в рамках курса, бизнес-встречи и семинары, которые проводятся по сети интернета.  Электронные технологии
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Вклады, Кредиты, Кредитные карты
22 июня 2020  18:52
Как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже
 Все о том, как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже и получить прибыль от 200%. Динамика стоимость, подробное описание процедуры покупки акций. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
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27 мая 2020  14:14
Webbankir - удобная система займов и микрозаймов онлайн на карту
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19 мая 2020  15:01
Как и чем торговать на бирже Форекс
 Количество трейдеров, торгующих на Форекс в режиме онлайн, постоянно растет. Это обусловлено привлекательностью и массовой доступностью международного... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
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Современный дом
17 июня 2020  11:46
Услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат
Услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат
 Прокатная компания в Москве предлагает услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях. Современный дом
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17 июня 2020  11:30
Где купить кухню на заказ
 Хорошо оборудованная кухня позволяет значительно сократить время и трудозатраты во время приготовления еды. А хорошо сделанный гарнитур еще и экономит... Современный дом
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29 мая 2020  18:22
Пластиковые кабельные каналы — особенности моделей
Пластиковые кабельные каналы — особенности моделей
 Чтобы не штробить стены, но при этом скрыть кабели и тем самым защитить их от внешних воздействий, пригодятся  кабельные каналы .  Современный дом
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В мире Авто
11 июля 2020  09:13
INFINITI Q50 – мечта многих автолюбителей
 Когда появляется возможность купить автомобиль, конечно, многие задумываются над тем, какую модель выбрать. Но чаще всего уже есть машина, о которой человек... В мире Авто
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7 мая 2020  16:22
В Самаре любители ночных гонок собрались на ночные заезды
В Самаре любители ночных гонок собрались на ночные заезды
В Самаре любители ночных гонок, по всей видимости, состоящих в клубе smrnighthooligans, собрались на ночные заезды.  В мире Авто
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4 мая 2020  18:26
Правила перевозки больших грузов по Казахстану
 По законодательству Казахстана, любая грузоперевозки, связанная с нестандартной по массе и габаритам продукции должна согласовываться с дорожными службами.... В мире Авто
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Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
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23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
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29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
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4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
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7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
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Иновационные технологии
3 июля 2020  09:41
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
 Комбинированные решения по очистке передовыми методами позволяют удалять разные загрязнения с оборудования, машин и механизмов, обеспечивая их стабильную... Иновационные технологии
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26 июня 2020  13:29
Алмазная резка по бетону
 Алмазная резка железобетона производится узкоспециализированным инструментом за счет механического воздействия. При алмазной резке основной шум исходит от... Иновационные технологии
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22 июня 2020  18:55
Гидрологические изыскания в РФ
 Объектом исследования в процессе гидрологических изысканий www.geoexpert-msk.ru/ являются природные и искусственные водоемы, а также подземные воды. Иновационные технологии
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Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
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11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
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26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
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30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
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Мероприятия
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
В Тольятти полицейские и общественники провели для детей онлайн-турнир по шахматам
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