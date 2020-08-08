Губернатор Дмитрий Азаров: «Старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий человеческие судьбы»

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Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, ведущих строительных организаций региона, архитекторы, главы городов, ректоры вузов, общественники и депутаты.Прежде, чем перейти к обсуждению вопросов градостроительной политики и сохранения архитектурного облика региональной столицы, Губернатор поздравил строителей с профессиональным праздником. «Ваша мирная, созидательная профессия двигает вперед прогресс, служит драйвером роста региональной экономики, преображает облик наших городов и сел», – обратился Дмитрий Азаров к представителям отрасли.Президент России Владимир Путин назвал задачу обеспечения граждан жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека. Это одно из ключевых направлений развития страны в среднесрочной перспективе.Даже несмотря на экономические трудности, связанные с ограничениями последних месяцев из-за распространения коронавирусной инфекции, строительная отрасль региона продолжает развиваться. «За счет грамотной организации работ нам удалось сохранить темпы строительства социальных объектов – школ, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных комплексов, – подчеркнул Губернатор. – Практически ни на один день не останавливали стройки на территории региона в период ограничений. Мы дали возможность трудовым коллективам работать, и они отвечают своим ударным трудом».Губернатор поблагодарил строителей, которые в несколько смен – буквально и днем, и ночью возводят социальные объекты. «Видно, насколько грамотно организована работа, и видно с каким воодушевлением и самоотдачей люди трудятся. Искренне спасибо, благодарю за труд все ваши коллективы, которые вы возглавляете», – обратился Глава региона к руководителям строительных компаний.Одной из ключевых тем для обсуждения стал вопрос реализации проекта «Историческое поселение города Самары». Напомним, этот статус столице региона был присвоен в конце прошлого года. По поручению Губернатора велась подготовка необходимой документации с привлечением широкой общественности. Границы исторического поселения определены в черте улиц Засекина, набережной реки Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги.«Сохраненный для современников и потомков так называемый старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий эпохи, поколения, человеческие судьбы, в том числе, наших великих земляков. Сбережению архитектурного наследия и дальнейшему развитию Самары мы должны уделять первостепенное внимание», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Самарский департамент градостроительства предлагает разделить все историческое поселение на три типа зон: охраны объектов культурного наследия федерального значения, зона регулирования застройки и зона охраны объектов культурного наследия регионального значения.Что касается первой зоны, главная задача – сохранить исторический облик города и существующие объекты культурного наследия. Поэтому в этой части департамент градостроительства предлагает установить запрет на новое строительство, оставив лишь возможность воссоздавать ранее утраченные исторические постройки и проводить реставрационные работы зданий.«Таким жестким статусом, помимо территорий, непосредственно занимаемых объектами культурного наследия, «накрываются» и внутриквартальные территории, на которых, по сути, не сформирована ценная историческая застройка, – пояснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. – Наше предложение –филигранно подойти к формированию границы именно охранной зоны и внутренней территории, где отсутствует ценная историческая застройка и где невозможно воссоздать то, что там когда-то существовало, и установить там зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности». Это даст возможность для развития территории с сохранением исторической среды в соответствии с жесткими градостроительными регламентами.«У нас жесткость, к сожалению, в предыдущий период компенсировалась просто неисполнением, игнорированием этих жестких требований», – заметил Губернатор и поинтересовался о том, как проработаны механизмы согласования отклонений.Сергей Шанов пояснил, что градостроительным кодексом предусмотрен механизм защиты градостроительных регламентов. В частности, речь идет о том, что в границах 1-2 зоны исторического поселения запрещены отклонения от параметров по высоте этажности объектов. Это требования федерального законодательства, за нарушением которых строго следят контрольно-надзорные органы.Что касается зоны, на которой расположены объекты культурного наследия регионального значения, она представляет собой так называемую буферную зону. Здесь важно учитывать экономически обоснованный коэффициент плотности застройки и высотности зданий, параметры диссонирующих объектов и зоны охраны региональных памятников архитектуры.При этом, у девелоперов обычно невысок интерес для работы в зоне регулирования застройки из-за строгости регламентов и, как следствие, невысокой рентабельности. Чтобы показать пример того, как должна строиться эта работа, градостроительный департамент намерен с помощью пилотного проекта реновации исторической среды убедить потенциальных инвесторов в перспективности предложенной бизнес-модели. Примером здесь может стать проект «Пять кварталов».«Этот пункт я полностью поддерживаю, как и всю стратегию. Документ очень хороший», – сказал генеральный директор группы компаний «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин.Участники совещания отметили, что не стоит забывать и о проблемных объектах долевого строительства, которые расположены в границах исторического поселения. Губернатор поручил провести по этому вопросу отдельное совещание и определить окончательный список объектов в границах исторического поселения, по которым требуется удовлетворение прав дольщиков. В дальнейшем все объекты, по которым требуется достройка, будут рассматриваться с точки зрения максимально щадящего отношения к исторической среде.Чтобы не было диссонанса между новыми постройками и историческими, предлагается на вновь формируемом участке при условии отсутствия на нем объектов культурного наследия разрешить строительство зданий выстой, равной 2/3 от диссонирующего объекта, на второй линии от них – 1/3 и уже на третьей линии вернуться к высоте исторической застройки.По мнению руководителя городского департамента градостроительства, предложенные механизмы исторического поселения позволят исключить точечную застройку в «старом городе». В ответ на это, Губернатор отметил, что такая возможность была и в предыдущий период. «Все механизмы были. Я сам работал главой города и ни одного разрешения по точечной застройке не выдал. Правда, потом опять случилось, опять темное прошлое вернулось, и потом разрешения на точечную застройку выдавались. Механизмы всегда были, желания не было, – подчеркнул Дмитрий Азаров.«Мы работаем совместно со всеми экспертами, и те позиции, которые были озвучены, это наши принципы, которые мы предлагаем рассматривать при утверждении регламентов охранной зоны и при работе с историческим поселением», – прокомментировала Глава Самары Елена Лапушкина.Проанализировав все вышесказанное, заведующая кафедрой градостроительства архитектурного факультета Самарского технического университета Елена Ахмедова изложенную концепцию поддержала и отметила, что необходимо учитывать перспективы развития транспортной инфраструктуры в границах исторического поселения, которые не были рассмотрены во время разработки регламентов.«Здравым является компромисс между сохранением исторической среды и развитием города. Отклонения от параметров невозможно, а изменения их возможны, – прокомментировал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. – Я хотел бы предложить вот такой вариант: вынести на уровень Градостроительного совета при Губернаторе все последующие решения по строительству внутри исторического поселения с тем, чтобы четко были все уверены, что не возникнет никаких несуразиц».Эту инициативу участники заседания поддержали. «У нас есть встречное предложение: все вопросы выносить и на Градсовет города, и на Совет при Губернаторе», – сказала Елена Лапушкина. С таким порядком согласования проектов нового строительства согласился и Дмитрий Азаров: «Должно быть особое отношение, потому что историческая часть города – это достояние не только жителей Самары, а всего региона в целом».Отдельное внимание участники Градостроительного совета уделили вопросу реновации территории, расположенной на стрелки рек Самары и Волги. «Думаю, давняя мечта многих поколений самарцев, чтобы стрелка была обустроена в соответствии с ее замечательным высоким статусом природного ландшафта. Надеюсь, что к этим решениям мы придем совместно», – сказал Губернатор.На данный момент уже есть один проект – авторы хотят создать здесь деловой, финансовый, культурный и туристический центр Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.Проектом предполагается построить 8 зданий в форме матрешек, символизирующих реку Волгу и ее притоки, выполняющие все основные городские функции: здание ЗАГС – башня «Самара»; жилые здания и апартаменты – башни «Сура», «Ветлуга», «Ока»; офисные центры – башни «Большой Иргиз», «Кама», «Волга 1»; выставочный центр – башня «Волга 2»; торговый центр и паркинг.Члены градсовета признали – проект амбициозный и интересный, но требует дальнейшей проработки и существенных инвестиционных вложений. Впрочем, рассматриваются и другие концепции. Чтобы определить приоритетный вариант развития стрелки, в ближайшее время будет объявлен конкурс проектов. «Проведение конкурса – это самое лучшее, что может быть, – отметил советник Губернатора Виталий Стадников. – Самара должны быть перезапущена в плане имиджа, потому что нам нужно конкурировать с другими регионами».