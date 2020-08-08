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Губернатор Дмитрий Азаров: «Старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий человеческие судьбы»

8 августа 2020 10:15
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Губернатор Дмитрий Азаров: «Старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий человеческие судьбы»
В пятницу, 7 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня строителя провел заседание Градостроительного совета области.

Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, ведущих строительных организаций региона, архитекторы, главы городов, ректоры вузов, общественники и депутаты.
Прежде, чем перейти к обсуждению вопросов градостроительной политики и сохранения архитектурного облика региональной столицы, Губернатор поздравил строителей с профессиональным праздником. «Ваша мирная, созидательная профессия двигает вперед прогресс, служит драйвером роста региональной экономики, преображает облик наших городов и сел», – обратился Дмитрий Азаров к представителям отрасли.

Президент России Владимир Путин назвал задачу обеспечения граждан жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека. Это одно из ключевых направлений развития страны в среднесрочной перспективе.

Даже несмотря на экономические трудности, связанные с ограничениями последних месяцев из-за распространения коронавирусной инфекции, строительная отрасль региона продолжает развиваться. «За счет грамотной организации работ нам удалось сохранить темпы строительства социальных объектов – школ, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных комплексов, – подчеркнул Губернатор. – Практически ни на один день не останавливали стройки на территории региона в период ограничений. Мы дали возможность трудовым коллективам работать, и они отвечают своим ударным трудом».

Губернатор поблагодарил строителей, которые в несколько смен – буквально и днем, и ночью возводят социальные объекты. «Видно, насколько грамотно организована работа, и видно с каким воодушевлением и самоотдачей люди трудятся. Искренне спасибо, благодарю за труд все ваши коллективы, которые вы возглавляете», – обратился Глава региона к руководителям строительных компаний.
Одной из ключевых тем для обсуждения стал вопрос реализации проекта «Историческое поселение города Самары». Напомним, этот статус столице региона был присвоен в конце прошлого года. По поручению Губернатора велась подготовка необходимой документации с привлечением широкой общественности. Границы исторического поселения определены в черте улиц Засекина, набережной реки Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги.

«Сохраненный для современников и потомков так называемый старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий эпохи, поколения, человеческие судьбы, в том числе, наших великих земляков. Сбережению архитектурного наследия и дальнейшему развитию Самары мы должны уделять первостепенное внимание», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Самарский департамент градостроительства предлагает разделить все историческое поселение на три типа зон: охраны объектов культурного наследия федерального значения, зона регулирования застройки и зона охраны объектов культурного наследия регионального значения.

Что касается первой зоны, главная задача – сохранить исторический облик города и существующие объекты культурного наследия. Поэтому в этой части департамент градостроительства предлагает установить запрет на новое строительство, оставив лишь возможность воссоздавать ранее утраченные исторические постройки и проводить реставрационные работы зданий.
«Таким жестким статусом, помимо территорий, непосредственно занимаемых объектами культурного наследия, «накрываются» и внутриквартальные территории, на которых, по сути, не сформирована ценная историческая застройка, – пояснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. – Наше предложение –филигранно подойти к формированию границы именно охранной зоны и внутренней территории, где отсутствует ценная историческая застройка и где невозможно воссоздать то, что там когда-то существовало, и установить там зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности». Это даст возможность для развития территории с сохранением исторической среды в соответствии с жесткими градостроительными регламентами.

«У нас жесткость, к сожалению, в предыдущий период компенсировалась просто неисполнением, игнорированием этих жестких требований», – заметил Губернатор и поинтересовался о том, как проработаны механизмы согласования отклонений.
Сергей Шанов пояснил, что градостроительным кодексом предусмотрен механизм защиты градостроительных регламентов. В частности, речь идет о том, что в границах 1-2 зоны исторического поселения запрещены отклонения от параметров по высоте этажности объектов. Это требования федерального законодательства, за нарушением которых строго следят контрольно-надзорные органы.
Что касается зоны, на которой расположены объекты культурного наследия регионального значения, она представляет собой так называемую буферную зону. Здесь важно учитывать экономически обоснованный коэффициент плотности застройки и высотности зданий, параметры диссонирующих объектов и зоны охраны региональных памятников архитектуры.

При этом, у девелоперов обычно невысок интерес для работы в зоне регулирования застройки из-за строгости регламентов и, как следствие, невысокой рентабельности. Чтобы показать пример того, как должна строиться эта работа, градостроительный департамент намерен с помощью пилотного проекта реновации исторической среды убедить потенциальных инвесторов в перспективности предложенной бизнес-модели. Примером здесь может стать проект «Пять кварталов».
«Этот пункт я полностью поддерживаю, как и всю стратегию. Документ очень хороший», – сказал генеральный директор группы компаний «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин.

Участники совещания отметили, что не стоит забывать и о проблемных объектах долевого строительства, которые расположены в границах исторического поселения. Губернатор поручил провести по этому вопросу отдельное совещание и определить окончательный список объектов в границах исторического поселения, по которым требуется удовлетворение прав дольщиков. В дальнейшем все объекты, по которым требуется достройка, будут рассматриваться с точки зрения максимально щадящего отношения к исторической среде.
Чтобы не было диссонанса между новыми постройками и историческими, предлагается на вновь формируемом участке при условии отсутствия на нем объектов культурного наследия разрешить строительство зданий выстой, равной 2/3 от диссонирующего объекта, на второй линии от них – 1/3 и уже на третьей линии вернуться к высоте исторической застройки.
По мнению руководителя городского департамента градостроительства, предложенные механизмы исторического поселения позволят исключить точечную застройку в «старом городе». В ответ на это, Губернатор отметил, что такая возможность была и в предыдущий период. «Все механизмы были. Я сам работал главой города и ни одного разрешения по точечной застройке не выдал. Правда, потом опять случилось, опять темное прошлое вернулось, и потом разрешения на точечную застройку выдавались. Механизмы всегда были, желания не было, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Мы работаем совместно со всеми экспертами, и те позиции, которые были озвучены, это наши принципы, которые мы предлагаем рассматривать при утверждении регламентов охранной зоны и при работе с историческим поселением», – прокомментировала Глава Самары Елена Лапушкина.

Проанализировав все вышесказанное, заведующая кафедрой градостроительства архитектурного факультета Самарского технического университета Елена Ахмедова изложенную концепцию поддержала и отметила, что необходимо учитывать перспективы развития транспортной инфраструктуры в границах исторического поселения, которые не были рассмотрены во время разработки регламентов.
«Здравым является компромисс между сохранением исторической среды и развитием города. Отклонения от параметров невозможно, а изменения их возможны, – прокомментировал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. – Я хотел бы предложить вот такой вариант: вынести на уровень Градостроительного совета при Губернаторе все последующие решения по строительству внутри исторического поселения с тем, чтобы четко были все уверены, что не возникнет никаких несуразиц».
Эту инициативу участники заседания поддержали. «У нас есть встречное предложение: все вопросы выносить и на Градсовет города, и на Совет при Губернаторе», – сказала Елена Лапушкина. С таким порядком согласования проектов нового строительства согласился и Дмитрий Азаров: «Должно быть особое отношение, потому что историческая часть города – это достояние не только жителей Самары, а всего региона в целом».

Отдельное внимание участники Градостроительного совета уделили вопросу реновации территории, расположенной на стрелки рек Самары и Волги. «Думаю, давняя мечта многих поколений самарцев, чтобы стрелка была обустроена в соответствии с ее замечательным высоким статусом природного ландшафта. Надеюсь, что к этим решениям мы придем совместно», – сказал Губернатор.
На данный момент уже есть один проект – авторы хотят создать здесь деловой, финансовый, культурный и туристический центр Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства. 

Проектом предполагается построить 8 зданий в форме матрешек, символизирующих реку Волгу и ее притоки, выполняющие все основные городские функции: здание ЗАГС – башня «Самара»; жилые здания и апартаменты – башни «Сура», «Ветлуга», «Ока»; офисные центры – башни «Большой Иргиз», «Кама», «Волга 1»; выставочный центр – башня «Волга 2»; торговый центр и паркинг.
Члены градсовета признали – проект амбициозный и интересный, но требует дальнейшей проработки и существенных инвестиционных вложений. Впрочем, рассматриваются и другие концепции. Чтобы определить приоритетный вариант развития стрелки, в ближайшее время будет объявлен конкурс проектов. «Проведение конкурса – это самое лучшее, что может быть, – отметил советник Губернатора Виталий Стадников. – Самара должны быть перезапущена в плане имиджа, потому что нам нужно конкурировать с другими регионами».
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16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
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23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
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29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
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4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
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7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
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Иновационные технологии
3 августа 2020  20:18
Вакуумная техника и оборудование для промышленности
 Для подержания вакуума и проведения вакуумных измерений в вакуумных камерах технологического производственного и аналитического оборудования, а также в... Иновационные технологии
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3 июля 2020  09:41
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
 Комбинированные решения по очистке передовыми методами позволяют удалять разные загрязнения с оборудования, машин и механизмов, обеспечивая их стабильную... Иновационные технологии
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26 июня 2020  13:29
Алмазная резка по бетону
 Алмазная резка железобетона производится узкоспециализированным инструментом за счет механического воздействия. При алмазной резке основной шум исходит от... Иновационные технологии
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Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
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11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
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26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
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30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
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В центре внимания
За сутки в Самарской области подтверждены 43 новых случая коронавируса
8 августа 2020  11:57 
За сутки в Самарской области подтверждены 43 новых случая коронавируса
  За сутки умер еще один пациент, всего в регионе 105 случаев. Здравоохранение
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Губернатор Дмитрий Азаров: «Старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий человеческие судьбы»
8 августа 2020  10:15 
Губернатор Дмитрий Азаров: «Старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий человеческие судьбы»
  В пятницу, 7 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня строителя провел заседание Градостроительного совета области. Экономика региона
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Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
7 августа 2020  12:42 
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
 В ближайшее время ожидается поставка металлических, оцинкованных профилей для устройства каркаса и кровли модульного здания ОВОП, в котором будут работать... Здравоохранение
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Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
7 августа 2020  11:54 
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
В ближайшие три месяца специалисты проведут первичное обследование исторического объекта. Благоустройство региона
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Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
7 августа 2020  09:10 
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
 При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек.  Культура
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Акценты
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
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Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.
6 августа 2020  17:51 
Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.  Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Новости Тольятти
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:17
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.  Новости Тольятти
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6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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