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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Глава самарского облправительства объяснил, зачем Южный город и Кошелев-Парк нужно включить в состав Самары

16 января 2020 10:21
105
Глава самарского облправительства объяснил, зачем Южный город и Кошелев-Парк нужно включить в состав Самары
По словам Виктора Кудряшова, сёла не справятся с обслуживанием территории новых микрорайонов.

Для расширения границ Самары есть объективные предпосылки. О них 63.RU рассказал глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

В состав Самары хотят включить микрорайоны Южный город и Кошелев-Парк. О планах власти заявили в конце 2019 года. По задумке чиновников, Южный город должен войти в состав Куйбышевского района. Кошелев-Парк собираются отнести к Красноглинскому району.

— Эти микрорайоны строили при больших объемах государственной поддержки по региональной программе о развитии жилищного строительства. Дома многоквартирные, а зачастую и многоэтажные с лифтами. Жители заняты преимущественно не сельскохозяйственными видами деятельности, и многие ежедневно ездят на работу в Самару. Учитывая масштабы застройки, предполагалось, что развитие инфраструктуры микрорайонов — коммунальной, дорожной, транспортной, социальной — будет увязано с развитием Самары. К тому же Южный город находится в том же радиусе от исторического центра, что и 116-й км Куйбышевского района, а Красноглинский район включает в себя более северные территории, чем Кошелев-Парк — в частности, микрорайон Крутые Ключи и поселок Береза, — объяснил Виктор Кудряшов.

Южный город — микрорайон с экономжильем, расположенный около южной окраины Самары. В нем проживают около 21 тысячи человек. Застройщик — ГК «Древо». Председателем совета директоров компании является Николай Чудаев — отец министра строительства Самарской области Евгения Чудаева.

По его словам, бюджеты поселений Лопатино и Смышляевка, в состав которых сейчас входят Южный город и Кошелев-Парк, не потянут обслуживание микрорайонов.

— К примеру, стоимость только зимнего содержания дорог в Кошелев-Парке составляет около 88 миллионов рублей в год, а это 60% всего годового бюджета Смышляевки. Сейчас эти расходы несет застройщик, но это лишь временное решение. Муниципалитет с этой задачей не справляется. Подобная ситуация и в Южном городе, — рассказал глава правительства.

Кошелев-Парк — микрорайон, расположенный у северной границы Самары. Он является как бы продолжением микрорайона Крутые Ключи, который входит в состав Красноглинского района Самары. Застройщиком обеих локаций является корпорация «Кошелев», которую возглавляет депутат Самарской губернской думы, председатель комитета парламента по строительству Владимир Кошелев.

Власти рассчитывают, что за счет финансовых возможностей Самары получится еще более развить микрорайоны, а именно:
улучшить обеспечение общественным транспортом и снизить плату за проезд за счет использования социальной и транспортной карт, льгот для ветеранов, инвалидов;
повысить качество жизни за счет строительства коммунальной, инженерной и дорожной инфраструктуры, которая будет соответствовать стандартам крупных городов;
развивать социальную инфраструктуру — сейчас расходы на коммунальные услуги учреждений культуры, спорта, дополнительного образования ограничены из-за затрат на другие направления развития Волжского района.

— Для обсуждения вопроса присоединения двух микрорайонов к Самаре создали рабочую группу. Ее возглавляет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Все принимаемые решения будут взвешенные, обоснованные и прежде всего с учетом мнений жителей микрорайонов Южный город и Кошелев-Парк, — пообещал Виктор Кудряшов.
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Комментарии


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