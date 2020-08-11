Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку

В понедельник, 10 августа 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел в режиме видеоконференции еженедельное оперативное совещание. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств Самарской области, главы ряда муниципальных образований губернии.
Об оперативной обстановке на территории региона участникам совещания рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Чуйков. Он подробно доложил о пожаре в поселке Шмидта Железнодорожного района. Площадь возгорания там составила 1300 кв.м. К ликвидации привлекались 165 человек, 60 единиц техники. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Виктор Кудряшов обратился к главе городского округа Самара Елене Лапушкиной с вопросом, какие решения принимаются по выплатам материальной помощи пострадавшим от пожара. По информации главы города, в администрации Железнодорожного района в настоящее время ведется прием пострадавших. Материальную помощь людям выплатят в ближайшие дни. Сгоревшие документы жителей будут восстановлены – здесь городские власти тоже окажут содействие.
Председатель областного Правительства поручил Елене Лапушкиной вместе с руководителем департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрием Ивановым, руководителем Главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко проработать вопрос о приобретении для поселка пожарно-технического комплекса «Шквал» и других мерах по защите от пожаров.
Традиционно участники оперативного совещания обсудили ход реализации национальных проектов. Заместитель министра экономического развития и инвестиций области Любовь Иванова сообщила, что в настоящее время освоено 40% средств, запланированных на возведение объектов капстроительства. Это значительно выше прошлогоднего показателя (27,8%). Напомним, в области работает постоянно действующая система мониторинга, которая позволяет отслеживать реализацию национальных проектов на каждом этапе.
В центре внимания участников совещания оказался вопрос финансирования региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Первый вице-губернатор поручил региональному министерству экономического развития и министерству промышленности региона в двухнедельный срок представить отраслевой анализ снижения промышленного экспорта, а также совместно с областным министерством промышленности и торговли обсудить с каждым предприятием отдельно, какая поддержка необходима для улучшения экспортных показателей.
«Наступил период, когда рынки начали восстанавливаться. Совместно с предприятиями мы должны выработать новые механизмы, которые позволят, по крайней мере, восстановить прошлогодние показатели, а возможно, и занять новые позиции. Мы должны правильно оценивать риски, вырабатывать дополнительные меры поддержки, которые сделают продукцию наших предприятий более конкурентноспособной. От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке», - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Вместе с тем кризис практически не коснулся отрасли АПК: за первое полугодие 2020 года уже выполнен на 84% годовой план экспорта сельскохозяйственной продукции, и это значительно превышает показатели прошлого года.
Обсудили на оперативном совещании и вопросы организации перехода на реестровую модель государственных услуг в Самарской области. О положении дел доложил руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. В настоящее время в регионе все готово к тому, чтобы восемь государственных услуг могли предоставляться гражданам с использованием реестровой модели, без посещения органов исполнительной власти или МФЦ, а до конца года будут созданы условия для цифровой трансформации еще 13 их видов. Таким образом, к началу будущего года число госуслуг, оказываемых в цифровом формате, достигнет 21, что соответствует региональным целевым показателям национального проекта «Цифровая экономика».
Добавить комментарий