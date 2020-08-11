Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку

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Об оперативной обстановке на территории региона участникам совещания рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Чуйков. Он подробно доложил о пожаре в поселке Шмидта Железнодорожного района. Площадь возгорания там составила 1300 кв.м. К ликвидации привлекались 165 человек, 60 единиц техники. В результате пожара погибших и пострадавших нет.Виктор Кудряшов обратился к главе городского округа Самара Елене Лапушкиной с вопросом, какие решения принимаются по выплатам материальной помощи пострадавшим от пожара. По информации главы города, в администрации Железнодорожного района в настоящее время ведется прием пострадавших. Материальную помощь людям выплатят в ближайшие дни. Сгоревшие документы жителей будут восстановлены – здесь городские власти тоже окажут содействие.Председатель областного Правительства поручил Елене Лапушкиной вместе с руководителем департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрием Ивановым, руководителем Главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко проработать вопрос о приобретении для поселка пожарно-технического комплекса «Шквал» и других мерах по защите от пожаров.Традиционно участники оперативного совещания обсудили ход реализации национальных проектов. Заместитель министра экономического развития и инвестиций области Любовь Иванова сообщила, что в настоящее время освоено 40% средств, запланированных на возведение объектов капстроительства. Это значительно выше прошлогоднего показателя (27,8%). Напомним, в области работает постоянно действующая система мониторинга, которая позволяет отслеживать реализацию национальных проектов на каждом этапе.В центре внимания участников совещания оказался вопрос финансирования региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Первый вице-губернатор поручил региональному министерству экономического развития и министерству промышленности региона в двухнедельный срок представить отраслевой анализ снижения промышленного экспорта, а также совместно с областным министерством промышленности и торговли обсудить с каждым предприятием отдельно, какая поддержка необходима для улучшения экспортных показателей.«Наступил период, когда рынки начали восстанавливаться. Совместно с предприятиями мы должны выработать новые механизмы, которые позволят, по крайней мере, восстановить прошлогодние показатели, а возможно, и занять новые позиции. Мы должны правильно оценивать риски, вырабатывать дополнительные меры поддержки, которые сделают продукцию наших предприятий более конкурентноспособной. От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке», - подчеркнул Виктор Кудряшов.Вместе с тем кризис практически не коснулся отрасли АПК: за первое полугодие 2020 года уже выполнен на 84% годовой план экспорта сельскохозяйственной продукции, и это значительно превышает показатели прошлого года.Обсудили на оперативном совещании и вопросы организации перехода на реестровую модель государственных услуг в Самарской области. О положении дел доложил руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. В настоящее время в регионе все готово к тому, чтобы восемь государственных услуг могли предоставляться гражданам с использованием реестровой модели, без посещения органов исполнительной власти или МФЦ, а до конца года будут созданы условия для цифровой трансформации еще 13 их видов. Таким образом, к началу будущего года число госуслуг, оказываемых в цифровом формате, достигнет 21, что соответствует региональным целевым показателям национального проекта «Цифровая экономика».