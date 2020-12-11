Эксперт рассказала, на что направлен новый бюджет Самарской области

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10 декабря Самарская Губернская Дума рассмотрела бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов и рекомендовала его к принятию в окончательном чтении. Как ранее говорил губернатор Дмитрий Азаров, бюджет носит социально-ориентированный характер — на эту сферу будет заложено 2/3 бюджета. Главные приоритеты по расходам — здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

«В областном бюджете сохраняются инвестиционные расходы. Бюджет развития региона без учета дорожного фонда составит почти 20 млрд рублей. В полном объеме будут профинансированы национальные проекты и более 170 объектов капитального строительства. Важно отметить, что продолжится финансирование инфраструктурных объектов — мостовых переходов через реку Волгу, реку Самара и реку Сок. Чтобы покрыть дефицит бюджета область увеличит объем заимствований, вырастет госдолг, но он в пределах, определенных Бюджетным кодексом РФ.

Значительно возрастает дорожный фонд, его размер превысит 22 млрд рублей, что позволит участвовать как в новых проектах, но и реализовать имиджевые проекты Самарской области, такие как создание уникальной “умной дороги” с применением цифровых технологий», — пояснила кандидат экономических наук, начальник отдела перспективных проектов и программ Самарского университета Елена Дмитриева.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на круглом столе ЭИСИ «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях» заявил, что в нынешние времена населению особенно нужна поддержка от государства. Поэтому на выполнение всех социальных обязательств и здравоохранения заложено почти 70% бюджета.

«Губернаторы новой волны сохраняют тренд на экономическое развитие регионов. Несмотря на пандемию, в таких субъектах выделяются значительные средства в приоритетные для регионов отрасли», — отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.