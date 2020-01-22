Достижения самарских сельхозтоваропроизводителей заинтересовали участников и гостей международной выставки «Зелёная неделя 2020»
22 января 2020 12:32
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Делегация Самарской области продолжает свою работу на 85 международной выставке-ярмарке «Зелёная неделя 2020» (International Green Week Berlin). На этом крупнейшем в мире сельскохозяйственном форуме свою продукцию представляют более 10 самарских производителей продуктов питания и сельхозтехники.
В рамках выставки первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл ряд встреч. На встрече с Послом Российской Федерации в Германии Сергеем Нечаевым, заместителем министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным обсуждались вопросы экспорта самарской сельскохозяйственной продукции в Германию.
Также состоялась рабочая встреча с Федеральным союзом Немецкой промышленности (BDI) и Восточным комитетом Германской экономики, главной темой которой стала поставка самарскими производителями сельхозтехники комплектующих на немецкие предприятия. Эти организации объединяют более 10 тысяч производителей Германии и Европы с суммарным оборотом средств свыше 1 трлн евро. Представители BDI и Восточного комитета подтвердили, что уже в этом году пройдут две бизнес-миссии в Самаре и Германии с целью начать взаимодействие компаний-производителей, готовых к международной кооперации. Ожидается, что эти визиты состоятся уже в марте и ноябре.
Благодаря повышенному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова, активной реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны, агропромышленный комплекс региона демонстрирует позитивные результаты развития, сообщает пресс-служба облправительства.
В прошлом году аграрии Самарской области, несмотря на сложные погодные условия, собрали 1,85 млн. тонн зерна (при средней урожайности более 17 ц/га). Этот объем не только покрывает потребность региона в зерне, но и позволяет отправлять продукцию на экспорт. При этом впервые в губернии собран рекордный урожай подсолнечника — более 1 млн. тонн. Также выращено более 127 тыс. тонн овощей. В отрасли животноводства также отмечены определенные успехи: увеличивается поголовье дойного стада и, соответственно, производство молока.
По предварительным итогам 2019 года объём экспорта сельскохозяйственной продукции из региона составил около 315 млн. долларов, что значительно выше плановых значений (220 млн. долларов). Увеличению объёмов экспорта будет способствовать и участие самарских производителей в мероприятиях крупнейшего агрофорума «Зелёная неделя 2020».
«Самарская область после шестилетнего перерыва впервые принимает участие в «Зелёной неделе». Российская экспозиция в этом году стала самой крупной среди других стран-участников. Этот масштабный международный форум даёт возможность не только познакомить иностранных партнёров с продукцией, производимой в нашем области, но и рассказать о самом регионе, презентовать инвестиционные возможности. У нас состоялась серия встреч, касающихся не только темы сельского хозяйства, но и в целом развития экспорта товаров и услуг из региона. Так, например, большой интерес немецкие компании проявили к нашим IT-разработкам, подтвердив серьёзные позиции Самарской области в этой сфере», - подчеркнул Кудряшов.
Напомним, что свою продукцию в рамках масштабной экспозиции Российской Федерации на выставке «Зелёная неделя 2020» представляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области. Это ООО «Молочные Продукты Русагро» - крупнейший производитель сыров на территории региона; ОАО «Сызранский мясокомбинат» - одно из ведущих предприятий области по производству колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов; ООО «Кухмастер» - крупная российская компания по производству томатной, овощной и кондитерской продукции; ООО Фирма «Нектар» - один из крупнейших производителей соков и соковой продукции с 1991 года; ООО «Кондитерский комбинат «Услада» - выпускающий с 1997 года продукцию вафельной, зефирной групп и группы сахарного печенья; ООО Поволжский комбинат «Родник» - один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Европе, по производственным параметрам комбинат «Родник» входит в число лучших предприятий своей отрасли; АО «Жигулёвское пиво» - старейшее предприятие пиво-безалкогольной продукции; ЗАО «Самарский БКК» - лидер в Самарской области по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.
Самарское предприятие ООО «Пегас Агро» и АО «Евротехника» представляют сельхозтехнику, оборудование и высокопроизводительные комплексы для обработки земли и выращивания зерновых культур с применением современных технологий. Техника, произведённая этими предприятиями, уже успешно работает в 60-ти регионах страны, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Самарский государственный аграрный университет представляет инновационный продукт — интерактивный анатомический 3D-атлас коровы, созданный совместно с Самарским государственным медицинским университетом.
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