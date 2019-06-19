Дмитрий Азаров принял участие в правительственной комиссии по региональному развитию
19 июня 2019 11:26
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Во вторник, 18 июня, в ходе рабочего визита в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. Заседание провёл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко.
Одной из ключевых тем заседания стала реализация нацпроектов и исполнение их регионами. Докладывая о ходе реализации нацпроектов в Самарской области, Глава региона отметил, что Правительством составлен четкий план-график по реализации каждого из 12, за их исполнением установлен самый жесткий контроль: «Отмечу, что Самарская область идет в плановых показателях по каждому нацпроекту», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Также члены Правительственной комиссии обсудили план мероприятий по реализации стратегии пространственного развития страны. Напомним, что стратегия была подготовлена Правительством и подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым в начале этого года. Она предполагает создание 12 макрорегионов – по территориальному признаку и на основе конкурентных преимуществ той или иной территории.
У Самарской области есть все основания стать центром одного из таких макрорегионов: как только Правительство РФ объявило о запуске этой работы, под руководством Дмитрия Азарова в регионе была проделана масштабная работа для того, чтобы регион был наиболее полно представлен в этом документе. Также область подготовила целый ряд предложений для включения в стратегию.
Итог проведённой работы был представлен в ходе комиссии. Дмитрий Азаров предложил отвести время на ознакомление с итоговым вариантом стратегии, и уже затем принимать окончательное решение.
«Необходимо проработать отдельные вопросы, получить по ним обратную связь, оценить, насколько предложения, которые ранее выдвигали регионы, в том числе и Самарская область, учтены в плане реализации стратегии», — обратился Дмитрий Азаров к членам комиссии. Участники заседания поддержали Дмитрия Азарова и договорились отвести недельный срок на тщательное изучение и доработку документа.
Особое внимание на заседании было уделено развитию моногородов. Это особо важная тема для региона: на территории Самарской области находится крупнейший нестоличный моногород — Тольятти. Сегодня в автограде принят целый спектр режимов, предоставляющих преимущества для ведения бизнеса — ТОСЭР, ОЭЗ, Технопарк «Жигулевская долина». В текущем году постановлением Правительства РФ статус ТОСЭР получил и Чапаевск.
Самарская область активно участвует в реализации проекта по развитию моногородов и созданию территорий опережающего социально-экономического развития. Регион представил ряд своих предложений, которые предварительно были учтены в программе. «Поскольку и в докладе о поддержке и развитии моногородов, и в плане реализации стратегии пространственного развития звучала тема агломерации, предлагаю провести в Самарской области межрегиональное совещание с участием руководителей федеральных министерств и ведомств по развитию моногородов, — сказал Дмитрий Азаров. — Кроме того, предлагаю провести на территории Самарской области форум по развитию агломераций. Мы уже приступили к подготовке системы управления агломерацией, синхронизации документов пространственного развития, транспортного развития, инфраструктурного развития. Уверен, что опыт Самарской области, наши наработки будут интересны. Также мы в рамках этого форума ознакомимся с новыми подходами, которые есть на российском, мировом уровне, у коллег из регионов».
Предложения Главы региона были поддержаны членами комиссии и лично министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. Виталий Мутко также подчеркнул, что у Самарской области есть предпосылки к тому, чтобы стать площадкой для проведения самых крупных мероприятий по пространственному развитию регионов и моногородов.
В ходе рабочего визита в Москву Дмитрий Азаров также провёл ряд переговоров и встреч с потенциальными инвесторами, готовыми реализовать проекты на территории Самарской области. Стороны обсудили меры государственной и региональной поддержки, а также экономический и социальный эффект от реализации проектов. Дмитрий Азаров также провел результативные переговоры с потенциальными партнерами клуба «Крылья Советов», на котором обсуждались планы по развитию и клуба.
По итогам встреч с потенциальными инвесторами достигнута договоренность об ответном визите, чтобы они могли лично познакомиться с условиями ведения бизнеса в Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.
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