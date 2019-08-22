Жители аварийных домов Пестравского района готовятся к новоселью
22 августа 2019 13:31
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Администрацией муниципального района Пестравский сформирован 21 лот аукционной документации для приобретения жилых помещений в собственность муниципалитета в целях передачи их жителям района, проживающим в аварийном жилье. Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».
Пестравский район является участником первого (2019 – 2020 гг.) и третьего (2021 – 2022 гг.) этапов государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29 марта 2019 года № 179.
21 лот уже размещен на электронной торговой площадке. По 12 из них в срок до 27 августа текущего года будут заключены контракты на приобретение жилых помещений у застройщика (новое жилье). 9 лотов находятся в закупочном процессе. Планируемый срок проведения аукционов – до 1 сентября текущего года. В случае подачи заявок от участников торгов контракты планируется заключить в сентябре.
Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда находится на постоянном контроле у Президента Российской Федерации Владимира Путина, она имеет огромное социальное значение, ведь за каждой цифрой – жизнь и благополучие людей.
Задачу провести эту работу в Самарской области усиленными темпами поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Одна из участников программы Раиса Кондратович проживает в многоквартирном доме по ул. Южной, 1 в с. Пестравка. Многоквартирный жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2015 году. Сегодня Раиса Ивановна готовится к долгожданному переезду.
«Срок передачи 21 жилого помещения в муниципальную собственность – до 1 октября 2019 года, переселение граждан планируется завершить в срок до 31 декабря 2019 года, - рассказала руководитель департамента жилищной политики министерства строительства Самарской области Светлана Коростина. - Администрацией района проведены встречи с гражданами аварийных домов. Жители согласились на переселение в новое жилье, в связи с чем в рамках программных мероприятий планируется приобрести 29 жилых помещений в целях расселения из аварийного жилищного фонда площадью 1264,5 кв. м 43 человек».
На приобретение жилых помещений утвержден объем денежных средств в размере 43,7 млн рублей. 37,6 млн рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 4 млн рублей – средства областного бюджета, 2,1 млн рублей – средства местного бюджета. В настоящее время ведется работа по реализации первого этапа программы, в рамках которого необходимо расселить 30 человек из 21 помещения общей площадью 950,98 кв. м, сообщается пресс-служба облправительства.
Фото: pixabay.com
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