«Жигулевская долина» налаживает межрегиональное сотрудничество

194

Встреча состоялась в ходе двухдневной бизнес-миссии представителей малого и среднего предпринимательства Саратовской области в Самарско-Тольяттинскую агломерацию в рамках региональной составляющей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Организаторами региональной бизнес-миссии выступили Центр поддержки предпринимательства Саратовской области и Торгово-промышленная палата Самарской области. Целью визита делегации было расширение торгово-экономических связей между регионами, а также поиск новых партнеров, поставщиков и клиентов.В «Жигулевской долине» саратовские предприниматели встретились с руководством и резидентами технопарка. Директор ГАУ ЦИК СО Александр Сергиенко рассказал гостям о возможностях технопарка и мерах поддержки предпринимателей, ставших резидентами «Жигулевской долины», а также поделился планами сотрудничества с бизнес-инкубатором Саратовской области.В деловом спиче приняли участие представители резидентов ООО «ПМ КТЛ, ООО «ДИРЕКТ БИЗНЕС СОЛЮШН» и ООО «КАПИТАЛ-ГРУПП МАРТИН», которые презентовали делегации свои проекты для возможного межрегионального сотрудничества и рассказали о преимуществах резидентства от первого лица.Во время мероприятия был намечен план взаимодействия между нашими регионами по целому ряду направлений.Предприниматель из Саратова, владелец химического производства ООО "Новохим САРАТОВ», Владислав Сальников поделился впечатлениями от визита в тольяттинский технопарк в сфере высоких технологий:- Меня удивила концентрированная и отлаженная инфраструктура технопарка, развитость и доступность всей территории инноваций, насыщенность техническими решениями корпусов «Жигулевской долины». Здесь аккумулированы все услуги для комфортного ведения и развития бизнеса, а это является ключевым фактором для многих предпринимателей и новаторов.Директор технопарка Александр Сергиенко резюмировал переговоры, отметив важность подобных бизнес-миссий для развития инноваций в межрегиональном масштабе:- К нам регулярно приезжают предприниматели из соседних областей, в том числе и зарубежные потенциальные партнеры из-за рубежа. Основная цель нашей сегодняшней встречи - кооперация связей между предприятиями Саратовской области и действующими резидентами технопарка, а также определение "горячих" точек для взаимодействия регионального оператора иннотоватики Самарской области - ГАУ ЦИК СО с бизнес-инкубатором Саратова. На мой взгляд, сегодня нам удалось найти несколько сфер, в которых мы сможем начать активное сотрудничество, в том числе в области инжиниринга, а наши резиденты получили возможность выстроить партнёрство с бизнес-сообществом Саратова.В ходе ознакомительной экскурсии по технопарку делегация также посетила выставку резидентов, Региональный Центр Инжиниринга (РЦИ) и ознакомилась с Платформой инноваций – уникальной интернет-площадкой для предпринимателей Самарского региона http://isamara.ru/.