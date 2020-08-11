Яндекс запускает в Самаре единую платформу для самозанятых

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Яндекс запустил в Самарской области платформу и приложение Яндекс.Про. Платформа будет полезна всем, кто работает на себя. С её помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учёт своих доходов.Яндекс.Про подойдёт тем, кто ищет работу на весь день или на несколько часов. Человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причём необязательно делать что-то одно. Например, автокурьер может доставлять заказы большую часть времени и периодически помогать с ремонтом и настройкой компьютеров.На платформе Яндекс.Про уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы Яндекс.Такси. В самое ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки. В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты Яндекс.Услуг, а также исполнители заданий в Яндекс.Толоке.«Многие люди работают на фрилансе или берут подработку. Им приходится делать всё самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами. Для таких людей мы и сделали Яндекс.Про. Платформа даёт им возможность находить клиентов и выполнять заказы, позволяет видеть, сколько ты сегодня заработал, облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее. Это удобный сервис для тех, кто работает на себя», — говорит Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса.Платформа Яндекс.Про создана на основе Яндекс.Таксометра, который уже много лет помогает таксопаркам и водителям принимать заказы и управлять заработком. Благодаря наработкам Таксометра и технологиям Яндекса в Яндекс.Про доступна встроенная навигация, чтобы водителям и курьерам было проще выполнять заказы, а ещё подсказки: где сейчас повышенный спрос на их услуги. Также в приложении есть инструменты безопасности — например, человек может позвонить в экстренные службы с помощью кнопки 112.К Яндекс.Про могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.Пользователи Яндекс.Таксометра будут автоматически переведены на Яндекс.Про. В отличие от Таксометра, приложение Яндекс.Про доступно не только на Android, но и на iOS, скачать его можно в Google Play и App Store (появится в течение дня).