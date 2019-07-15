Всероссийский форум-совещание по развитию моногородов стартовал в Тольятти
15 июля 2019 11:29
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Всероссийский форум-совещание по развитию моногородов стартовал 15 июля в Тольятти. В технопарк "Жигулевская Долина" приехали представители более 50 регионов страны, Минэкономразвития РФ , «Фонда развития моногородов», а также депутаты Госдумы.
Перед началом форума Губернатор Дмитрий Азаров и министр экономического развития РФ Максим Орешкин провели встречу с руководством АвтоВАЗа. Министр ознакомился с модельным рядом и планами по развитию завода, сообщает Департамент информационной политики.
Форум-совещание по развитию моногородов начал свою работу. На пленарном заседании министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил: «Большое спасибо Дмитрию Игоревичу, Самарской области за организацию этого мероприятия. Абсолютно логично, что местом обсуждения стал Тольятти, самый крупный из моногородов страны, отметил Максим Орешкин. - Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как перезагрузить программу поддержки моногородов. Конечно, сегодня тема не настолько проблемная, какой она была 10 лет назад. Для развития моногородов уже многое сделано, но проблем еще достаточно, поэтому необходимо искать и новые подходы, новые инструменты, такие, чтобы давать командам из моногородов реализовать новые проекты, развивать свои города и двигать ситуацию вперед».
Отдельно Максим Орешкин отметил значение развития предпринимательства для диверсификации экономики моногородов. Здесь министр привёл в пример Тольятти: «Занятость в сфере малого и среднего предпринимательства в Тольятти 51%. Это цифра, которая говорит о многом. Тольятти, который исторически был привязан к одному крупному заводу, сейчас уже - город с большим количеством предприятий, инициативных людей, которые создают работу для себя и других людей, через свою активность меняют свой город и жизнь вокруг себя».
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Максима Орешкина за принятое решение о проведении форума на тольяттинской площадке: «Мы знаем, что благодаря мерам поддержки, особому статусу сегодня все моногорода развиваются темпами, как правило, опережающими другие муниципальные образования».
«Тольятти здесь-яркий пример. Произошла колоссальная трансформация экономики города. Трудовой коллектив АвтоВАЗа был когда-то более 100 тысяч. И каждый второй житель был завязан на АвтоВАЗ. Сегодня численность коллектива-около 36 тысяч и где-то 20% населения. В этот непростой период трансформации крайне важными, оперативными, решительными оказались меры поддержки, которые были оказаны Президентом страны В.В. Путиным. Без этого вряд ли мы сегодня собрались здесь, в технопарке,который благодаря мерам поддержки был построен», - отметил губернатор.
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