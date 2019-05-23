Вице-губернаторы и зампреды самарского правительства в прошлом году заработали от 2,9 до 10,9 млн
23 мая 2019 10:42
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Среди пяти вице-губернаторов и зампредов самарского правительства в прошлом году наибольший доход показал полномочный представитель самарского губернатора при Президенте и Правительстве РФ Андрей Когтев — 10,99 млн рублей. Это меньше, чем за 2017-й (15,299 млн), осенью которого г-н Когтев пришел в «белый дом»., пишет СО ОНЛАЙН.
Следующим по доходам идет зампред правительства Александр Карпушкин, отчитавший о получении 5,88 млн рублей. Эта цифра совершенно не отражает его доход по нынешнему месту работы, так как он пришел в «белый дом» только в декабре 2018 года. Его супруга показала доход в 3,32 млн рублей.
Вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин выручил 3,875 млн рублей. Фигурирующий в декларации еще как первый заместитель председателя правительства, ныне уже и.о. премьера Виктор Кудряшов — 2,25 млн рублей. Самый скромный доход у зампреда Александра Фетисова — 2,93 млн рублей.
В декларации Андрея Когтева поражает список движимого имущества в его собственности. Это автомобили Инфинити FX35 Премиум, Порше Панамера 4S и Кайенн плюс прицеп. Из водного транспорта — гидроцикл, катера Проект 371У, Silver Eagle Cabin, Салют 51, а также дебаркадер. Из недвижимости — два участка, дом в 301,5 кв.м, квартира в 166,9 кв.м и некое нежилое помещение в 318,3 кв.м.
У Александра Карпушкина есть дом в 143,2 кв.м, квартира в 40,2 кв.м, некое строение и земельный участок, а также автомобиль Мерседес Бенц GL 350. У супруги — тоже Мерседес Бенц, но модели GLC 300, квартира в 243,4 кв.м и два места в подземном паркинге.
Одну и ту же марку предпочитает и чета Рожиных, только это уже Тойота Лексус. У вице-губернатора это LX-570, у его супруги — RX-350. У него есть дом в 343,6 кв.м, квартира в 91,9 кв.м и другие объекты недвижимости, у супруги — квартира в 170,8 кв.м.
Г-н Кудряшов владеет двумя участками, домом в 326 кв.м, дачей в 49 кв.м, долями в квартире в 118,6 кв.м, двумя гаражами. В автопарке — только автоприцеп СКИФ. У супруги — квартира в 66,4 кв.м, автомобили Тойота RAV4 и старинная Волга ГАЗ-21Р.
Александр Фетисов с супругой выделяются садоводческим потенциалом. У него есть участок под садоводство в 670,2 кв.м, у его супруги — целых 4 таких общей площадью 2704 кв.м. Еще г-н Фетисов владеет 4 нежилыми помещениями общей площадью 708 кв.м и автомобилем Лэнд Крузер 200. Вместе с супругой — квартирой в 163,5 кв.м. Г-жа Фетисова имеет дом в 148,7 кв.м, нежилое помещение в 165,3 кв.м, автомобиль БМВ X6 и два машиноместа.
Декларация Александра Нефедова, который буквально два дня назад покинул пост председателя правительства, не опубликована.
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