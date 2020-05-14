Виктор Кудряшов провел заседание Самарского областного штаба по повышению устойчивости экономики

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В среду, 13 мая 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел в режиме ВКС заседание областного штаба по повышению устойчивости экономики в условиях режима особой эпидемиологической обстановки. В заседании приняли участие руководители областных министерств, территориального управления налоговых органов, территориальных отделений крупнейших банков Российской Федерации, представители объединений предпринимателей «Опора России» и «Деловая Россия», областной Торгово-промышленной палаты, главы всех муниципальных образований региона.Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил: «В настоящее время ситуация в экономике, по данным нашего мониторинга, остается непростой. Проблемы испытывают целый ряд отраслей, в том числе системообразующие предприятия, в связи с сокращением спроса на продукцию наших основных экспортеров в Европе, в мире. У нас появились серьезные признаки замедления производства в традиционных экспортноориентированных отраслях. В то же время перечень мер господдержки постоянно расширяется, и на днях Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о революционных мерах государственной поддержки предприятий, которые попали в перечень наиболее пострадавших от кризиса. Приняты новые решения, которые будут направлены на поддержку граждан, соответственно, это повлечет за собой стимулирование спроса, позитивный момент, который позволит нам постепенно восстанавливать утраченные позиции».Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил органам исполнительной власти региона проработать вопрос о включении в федеральный список максимального числа самарских предприятий. О ходе этой работы доложил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. По информации министра, в федеральный перечень системообразующих предприятий в настоящее время включены 20: «АвтовВАЗ», «Тяжмаш», «Куйбышевазот», «Тольяттиазот», «Аком», «Электрощит», «Росскат», «Самарская кабельная компания», «Тольяттинский трансформатор», «Самарский стройфарфор», РКЦ «Прогресс», «Евротехника», «Отто Бокк мобилити», «Новатэк», «Волготранс», «Прайм Шиппинг», «Самарская пригородная пассажирская компания», «Т Плюс», «Биотон», «Нова».В настоящее время регион на основе анализа хозяйственной деятельности составил список из еще 17 крупных компаний, которые также соответствуют критериям системообразующих предприятий федерального уровня. Ведется подготовка к их включению в перечень.Уточнен и региональный список системообразующих организаций, в него вошли 235 компаний - первоначально их было 111. Рассматривается возможность в ближайшее время расширить перечень до 240 наименований. В отношении предприятий регионального списка профильные министерства ведут постоянный мониторинг динамики основных показателей производства, возникающих проблем и намерений руководства по высвобождению людей, сообщает пресс-служба облправительства.Врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев, и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Татаринцев, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин, министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин сообщили о результатах мониторинга деятельности региональных системообразующих предприятий в профильных отраслях. Ограничительные меры сказались на работе предприятий нефтехимического и химического комплекса – здесь наблюдается снижение объемов производства. Наиболее существенные потери понес автопром – в период действия особого противоэпидемиологического режима дилерские центры «АвтоВАЗа» не работали в 44 регионах страны. Эту проблему в ходе видеоконференции с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина озвучил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава государства дал поручение разобраться в ситуации и возобновить работу центров. Председатель областного Правительства призвал региональный минпром провести мониторинг выполнения поручения Президента.Наиболее пострадавшей признана транспортная отрасль. В федеральный список системообразующих предприятий отрасли транспорта включены аэропорт «Курумоч» и «Самарская пригородная транспортная компания». Виктор Кудряшов подчеркнул, что на федеральном уровне планируется все пригородные и речные перевозки отнести к перечню проблемных отраслей, и поручил областному минтрансу подготовить соответствующие обоснования для областных предприятий этой категории.Председатель областного Правительства призвал участников заседания внимательно отслеживать, насколько активно и в каком объеме предприятия региона используют уже действующие меры поддержки: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что эти меры будут эффективны только тогда, когда их используют конечные получатели. Мы должны проанализировать, что нам нужно сделать для того, чтобы новые меры государственной поддержки стали востребованными для наших организаций и привели к росту производства».Участники заседания рассмотрели ситуацию на рынке труда. В последние недели специалисты фиксируют рост числа людей, встающих на учет в службе занятости. Виктор Кудряшов подчеркнул, что здесь важнейшей задачей является не допустить дальнейшего увеличения, и призвал представителей общественных организаций, руководителей территорий и профильных министерств активно включиться в работу по широкому информированию предпринимателей, руководителей производств о такой мере государственной поддержки предпринимателей, как выплаты на работников, находящихся под риском высвобождения, в размере 12 130 рублей в месяц.Важно отметить, что системообразующие предприятия региона, по результатам мониторинга, не планируют высвобождение сотрудников.В ходе заседания глава областного кабмина поручил региональным министрам разработать пакет предложений по смягчению критериев для включения новых предприятий в федеральный список системообразующих производств. «Предлагаю выйти с инициативой изменения критериев включения в перечень системообразующих предприятий федерального уровня – включение предприятий, образующих группу компаний. В строительстве, машиностроении, транспортной сфере у нас такие компании есть», - сказал Виктор Кудряшов.Особое внимание участники заседания уделили формированию предложений региона в Общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и росту доходов граждан, который готовится по поручению Президента страны. Министерство экономического развития Самарской области предлагает расширить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, и включить в него такие виды деятельности, как дошкольное образование, деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, сферу строительства, сферу жилищно-коммунальных услуг, производство автомобилей и автокомпонентов. Кроме того, в рамках помощи среднему и малому бизнесу предлагается ввести комплекс мер по финансовой поддержке, по снижению налоговой нагрузки, смягчению контрольных и надзорных мероприятий, предусмотреть наиболее благоприятные условия реализации инновационных проектов.Председатель областного Правительства поручил главам территорий, региональным министрам, призвал представителей общественных объединений подготовить дополнительные предложения в общенациональный план и представить их до конца текущей недели.