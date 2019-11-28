В правительстве Самарской области обсуждают регулирование продажи и производства алкоголя
28 ноября 2019 12:42
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В областном правительстве проходит совещание по теме: «Вопросы правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Со вступительным словом выступил врио руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО Владимир Киктев.
Министр промышленности и торговли региона Михаил Жданов отметил, что многие положительные результаты министерства при осуществлении контроля в сфере оборота алкогольной продукции во многом обусловлены взаимодействием с коллегами из Росалкогольрегулирования и контролирующих органов субъектов.
Фото: Департамент информационной политики.
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