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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В правительстве Самарской области обсуждают регулирование продажи и производства алкоголя

28 ноября 2019 12:42
68
В правительстве Самарской области обсуждают регулирование продажи и производства алкоголя
Отмечены положительные результаты.

В областном правительстве проходит совещание по теме: «Вопросы правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Со вступительным словом выступил врио руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО Владимир Киктев.

Министр промышленности и торговли региона Михаил Жданов отметил, что многие положительные результаты министерства при осуществлении контроля в сфере оборота алкогольной продукции во многом обусловлены взаимодействием с коллегами из Росалкогольрегулирования и контролирующих органов субъектов.

Фото: Департамент информационной политики.
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