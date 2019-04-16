В апреле ООО «Газпром межрегионгаз Самара» приглашает абонентов к заключению договоров поставки газа по субботам

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Приказом генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрея Игоревича Кислова субботние дни апреля 2019 года объявлены для сотрудников территориальных участков (ТУ) рабочими. Такое решение принято с целью повышения качества обслуживания абонентов и наращивания эффективности работы по заключению договоров поставки газа.В названные дни территориальные участки ООО «Газпром межрегионгаз Самара» будут работать в формате «мобильных приемных». Для заключения договоров поставки газа с населением сотрудники ТУ будут выезжать на места согласно установленному маршруту. Заключение договоров будет осуществляться с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед (с 12:00 до 13:00).Информация о работе «мобильных приемных» в субботние дни апреля размещена на официальном сайте компании «Газпром межрегионгаз Самара» в разделе «Работа ТУ в субботние дни апреля»; имеется на территориальных участках, в абонентских пунктах компании и в администрациях районов, населенных пунктов.Фото pixabay.com