В агропарке «Самара» предпринимательскую деятельность осуществляют около 200 резидентов
12 апреля 2019 11:55
77
Глава регионального Минсельхоза Николай Абашин и председатель комитета по сельскому хозяйству Самарской Губернской Думы Александр Живайкин посетили оптово-распределительный центр Агропарк «Самара», открытый в сентябре прошлого года Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
"Потребность в качественной и свежей продукции очень актуальна. Агрологистический оптовый, а на ближайшую перспективу и розничный, центр позволяет выполнить весь комплекс задач, способствующих максимальному сокращению сроков доставки продукции от производителя до потребителя», - сообщил Николай Абашин.
Результатом инвестиций в размере 1,3 млрд рублей стало создание уникальной площадки, оборудованной торговыми местами, зонами хранения, предпродажной подготовки и фасовки, позволяющими даже маленьким партиям фермерской продукции подходить под требования крупных торговых сетей.
Немаловажный вопрос рабочей поездки - транспортная доступность для жителей Самары. Среди вариантов решения внесено предложения по организации автолавок, загружающих продукцию в Агропарке и реализующих в удаленных от него районах Самары.
В настоящее время в агропарке «Самара» предпринимательскую деятельность осуществляют около 200 резидентов, организовано порядка 50 новых рабочих мест. Дальнейшая реализация проекта не только обеспечит дополнительные налоговые отчисления в консолидированный бюджет области и представит дополнительные рабочие места для населения, но и будет способствовать возрастанию роли Самары как центра притяжения товарных потоков агропродукции соседних регионов: Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей, Башкортостана и Татарстана, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 апреля 2019 11:55
Организовано порядка 50 новых рабочих мест. Экономика региона
76
11 апреля 2019 13:25
Первые торги по продаже имущества СПЗ не состоялись ввиду отсутствия заявок. Экономика региона
175
11 апреля 2019 12:22
В текущем году для индексации применяется коэффициент 1,055. Экономика региона
230
Финансы и Банки
12 апреля 2019 12:58
Сервисом можно воспользоваться до подачи кредитной заявки. Финансы и Банки
67
11 апреля 2019 11:37
В эфире состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели — клиенты Сбербанка — меняются местами на три дня. Финансы и Банки
187
10 апреля 2019 19:34Микрозаймы онлайн - быстро и удобно
Для того чтобы оперативно и безопасно решить финансовые проблемы, если у вас нет возможности одолжить необходимую сумму у друзей либо близких, то самое время... Финансы и Банки
67
Строительство
11 апреля 2019 12:49
Люди покупают жилье, а потом выясняется, что рядом нет ни детсадов, ни школ. Строительство
231
9 апреля 2019 09:49
Его общая площадь составила 22 гектара. Строительство
288
5 апреля 2019 11:59
В структуре спроса по всей стране традиционно наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры. Строительство
537
Материалы и технологии
10 апреля 2019 19:30Несколько советов о том, как увеличить срок службы труб
Трубы – это то, что есть у каждого в доме. И, возможно, вы переехали в Новый Дом или вам просто заменили трубы, тогда любому нормальному человеку хочется... Материалы и технологии
61
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
379
28 марта 2019 20:00
ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона http://rezka-msk.ru . Материалы и технологии
114
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
182
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1375
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2791
Бизнес
1 апреля 2019 23:23
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией... Бизнес
636
28 марта 2019 21:25
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе. Бизнес
411
20 марта 2019 15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Бизнес
416
Новости компаний
12 апреля 2019 09:22
Это связано с ужесточением экологических норм в европейских странах. Новости компаний
94
11 апреля 2019 20:48
Из-за ужесточения норм по выхлопных газам и дизельному топливу. Новости компаний
181
11 апреля 2019 13:53
Средства учтены в истории платежей абонентов. Новости компаний
255
11 апреля 2019 09:37
Составлен перечень объектов, которые попадают в зону разлива озер и рек. Новости компаний
144
IT и Коммуникации
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
157
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
163
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
332
Транспорт
11 апреля 2019 23:02
Из тарифной сетки "Автодора" следует, что проезд по всем платным участкам М4 для легковых машин подорожает на 21,6% с 15 апреля при оплате наличными и составит 1520... Транспорт
174
11 апреля 2019 14:00
Это связано с выявлением повреждений участка автомобильной дороги. Транспорт
312
10 апреля 2019 13:18
Поменялось расписание теплоходов, курсирующих между областной столицей и селом Рождествено. Транспорт
198
9 апреля 2019 13:58
Финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: все субъекты заключили соглашения с Росавтодором. Транспорт
345
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
178
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
252
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
272
Видео
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
19
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
48
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
243
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
484
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1036
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
522
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
483
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1181
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1139
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2117
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2418
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1458
Мероприятия