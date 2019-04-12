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Глава регионального Минсельхоза Николай Абашин и председатель комитета по сельскому хозяйству Самарской Губернской Думы Александр Живайкин посетили оптово-распределительный центр Агропарк «Самара», открытый в сентябре прошлого года Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым."Потребность в качественной и свежей продукции очень актуальна. Агрологистический оптовый, а на ближайшую перспективу и розничный, центр позволяет выполнить весь комплекс задач, способствующих максимальному сокращению сроков доставки продукции от производителя до потребителя», - сообщил Николай Абашин.Результатом инвестиций в размере 1,3 млрд рублей стало создание уникальной площадки, оборудованной торговыми местами, зонами хранения, предпродажной подготовки и фасовки, позволяющими даже маленьким партиям фермерской продукции подходить под требования крупных торговых сетей.Немаловажный вопрос рабочей поездки - транспортная доступность для жителей Самары. Среди вариантов решения внесено предложения по организации автолавок, загружающих продукцию в Агропарке и реализующих в удаленных от него районах Самары.В настоящее время в агропарке «Самара» предпринимательскую деятельность осуществляют около 200 резидентов, организовано порядка 50 новых рабочих мест. Дальнейшая реализация проекта не только обеспечит дополнительные налоговые отчисления в консолидированный бюджет области и представит дополнительные рабочие места для населения, но и будет способствовать возрастанию роли Самары как центра притяжения товарных потоков агропродукции соседних регионов: Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей, Башкортостана и Татарстана, сообщает пресс-служба облправительства.