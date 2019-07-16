В Тольятти прошел форум моногородов России

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В понедельник, 15 июля, в Тольятти прошел Всероссийский форум-совещание по развитию моногородов. В технопарке «Жигулевская долина» собрались представители более 50 регионов страны, руководители министерства экономического развития РФ, «Фонда развития моногородов», а также депутаты Государственной думы.Перед началом форума Губернатор Самарской областии министр экономического развития РФпровели встречу с руководством АвтоВАЗа. Министр ознакомился с модельным рядом и планами по развитию завода.На пленарном заседании, с которого началась работа форума, Максим Орешкин поблагодарил Самарскую область за организацию форума моногородов, сообщает пресс-служба облправительства.«Абсолютно логично, что местом обсуждения стал Тольятти, самый крупный из моногородов страны, — отметил министр. — Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как перезагрузить программу поддержки моногородов. Конечно, сегодня тема не настолько проблемная, какой она была 10 лет назад».Максим Орешкин сказал, что для развития моногородов уже многое сделано, но проблем еще достаточно. Необходимо искать новые подходы, новые инструменты, которые бы моногородам возможность развиваться.Отдельно Максим Орешкин отметил значение развития предпринимательства для диверсификации экономики моногородов, приведя в пример Автоград: «Занятость в сфере малого и среднего предпринимательства в Тольятти 51%. Это цифра, которая говорит о многом. Тольятти, который исторически был привязан к одному крупному заводу, сейчас уже город с большим количеством предприятий, инициативных людей, которые создают работу для себя и других людей, через свою активность меняют свой город и жизнь вокруг себя».Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Максима Орешкина за то, что было принято решение провести форум моногородов именно в Тольятти. Глава региона отметил, что благодаря мерам государственной поддержки, особому статусу сегодня все моногорода развиваются темпами, как правило, опережающими другие муниципальные образования.«Тольятти – яркий пример, – заметил Дмитрий Азаров. – Здесь произошла колоссальная трансформация экономики». Губернатор напомнил, что когда-то трудовой коллектив АвтоВАЗа насчитывал более 100 тысяч человек. Практически каждый второй житель был завязан на автозавод. Сегодня численность коллектива около 36 тысяч, это примерно 20% населения города.«В этот непростой период трансформации крайне важными, оперативными, решительными оказались меры поддержки, которые были оказаны Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. – подчеркнул Губернатор. – Без этого вряд ли мы сегодня собрались здесь, в технопарке, который благодаря мерам поддержки и был построен».Глава региона отметил, что системная работа в рамках программы развития моногородов позволила на Тольятти на протяжении трех лет возглавлять список лидеров роста экономики в регионе. «Мы готовы показать, чего мы достигли за последние годы, у нас подготовлен ряд предложений по госпрограмме развития моногородов», – добавил Дмитрий Азаров.Губернатор поблагодарил министерство экономического развития РФ и лично Максима Орешкина за инициирование дискуссии о развитии моногородов на уровне регионов и даже муниципалитетов: «Очень важно, когда идеи не спускаются «сверху», из Москвы, а формируются на местах».После пленарного заседания работа форума продолжилась в секциях. Одна из них проходила на базе тольяттинского бизнес-инкубатора. Здесь молодые предприниматели, руководство министерства экономического развития РФ и региона обсуждали меры поддержки малого и среднего бизнеса и лучшие практики МСП. В дискуссии принимали участие Губернатор Самарской области и замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.На встрече предприниматели делились своими планами. Направления самые разные – от службы доставки офисных обедов и промышленного туризма до строительства электромобилей и технологии переработки биологических отходов.Так, например, директор ООО «Билдинг строй груп» Николай Лысов, рассказал, что его компания планирует организовать производство дождевальной техники радиального типа в технопарке «Жигулевская долина». За последние почти 30 лет в России не было выпущено ни одной единицы отечественной техники этого вида. Компания намерена производить 300 дождевальных машин в год.«И Губернатор Самарской области, и заместитель министра экономического развития РФ проявили заинтересованность в развитии проектов, социально значимых, экономически значимых для страны. Тот факт, что они уделяют такое внимание проблемам предпринимателей, безусловно радует. Надеюсь, что представленный мной проект получит поддержку и дополнительное развитие», – отметил Николай Лысов.Соучредитель компании «Биотехкомп» Евгений Кутузов рассказал о том, как в одном проекте можно соединить решение экологических проблем с экономической выгодой: «Мы научились собирать и перерабатывать сине-зеленые водоросли, которые вызывают «цветение» Волги. В результате мы получаем биометан. Из одного кубометра сине-зеленых водорослей 200 кубических метров метана пригодного для получения тепловой энергии».Кроме того, по словам Евгения Кутузова, «Биотехкомп» разработал технологию переработки биоотходов, что позволяет, например, из просроченной продукции овощных баз, продуктовых магазинов получать удобрения для сельского хозяйства, также отходы могут быть использованы производства энергии.«Очень интересный проект. – заметил Дмитрий Азаров. – Давайте мы его рассмотрим и в министерстве экономического развития, и в министерстве природы, и в министерстве ЖКХ. Подготовьтесь к такой встрече».Вадим Живулин сделал предложение по проекту: «В рамках корпорации МСП существует возможность предоставления займа на льготных условиях. Думаю, что им проект может быть интересен».Представитель обкома профсоюза предпринимателей России Евгений Божко рассказал, что его организация регулярно проводит в Тольятти бизнес-завтраки, в ходе которых обсуждаются актуальные для предпринимателей вопросы: «Одна из ключевых проблем на сегодня – кадастровая стоимость земли. Много вопросов вызывает взаимодействие банков с предприятиями малого и среднего бизнеса. Кроме того, процедуры получения субсидий для таких предприятий настолько сложны, что не каждый человек, обладающий высшим образованием, в этом разберется. Хотелось бы применить в Самарской области практику Татарстана, где существует комиссия, которая помогает предпринимателям разобраться в тонкостях законодательства и получить грант».В ходе обстоятельного разговора многие проекты получили высокую оценку руководителя области и представителя федерального министерства, здесь же были даны поручения по их дальнейшей поддержке.Итоги содержательного обсуждения в ходе круглых столов подвели на встрече «Будущее моногородов: новые инструменты и новые возможности». Так, например, участники форума внесли немало предложений в проект государственной программы РФ «Развитие моногородов». Максимальный отклик получили предложения, связанные с сокращением сроков согласования документов при рассмотрении инвестпроектов, изменением минимального порога в фонд для инвесторов, а также упрощение процесса предоставления земельных участков.Особое внимание было уделено развитию человеческого потенциала моногородов: участники дискуссии сошлись во мнении, что необходимо в первую очередь мотивировать представителей рабочих профессий, на которых, по сути, держатся моногорода. В частности, было предложено проводить конкурс рабочих профессий среди жителей моногородов при поддержке министерства экономического развития РФ и Фонда развития моногородов. Первый, «пилотный» конкурс Дмитрий Азаров предложил провести на территории Самарской области. Это предложение было поддержано участниками встречи.При обсуждении идей, прозвучавших на круглых столах, Дмитрий Азаров отметил: «Не стоит принимать жёстко регламентированные механизмы, необходимо учитывать специфику каждого субъекта и применять дифференцированный подход при решении каждого вопроса. Наша страна огромная, везде разные климатические условия, ресурсы, разная плотность населения, и применять дифференцированные подходы здесь будет уместно. Об этом говорит и мой опыт работы в Совете Федерации».В целом, дискуссии, прошедшие на форуме, были содержательными и результативными. Большинство представителей от регионов приехали со своими предложениями, инициативами. Возможность высказать свое мнение получили все желающие. Форум будет иметь серьезное значение для последующего развития таких важных муниципальных образований, как моногорода.Подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров заметил: «Дискуссия строилась вокруг мер, которые содержит проект программы развития моногородов. И некоторые из них носят, в хорошем смысле этого слова, революционный характер. Инструментарий, который предлагает госпрограмма, дает очень серьезную мотивацию».Одной из предложенных в ходе обсуждения мер поддержки моногородов стал возврат НДС в их бюджеты. По мнению Главы региона, эта идея с одной стороны требует серьезного анализа, но с другой может создать очень серьезные предпосылки для ускоренного, опережающего развития моногородов.«Очень важно, что министерство экономического развития прежде, чем принять программу, проводит самое широкое обсуждение», – подчеркнул Губернатор. Он также отметил, что инициативы, прозвучавшие на форуме от управленческих команд муниципалитетов, регионов, уже взяты в проработку и по целому ряду уже получено предварительное согласие по включению в финальную версию госпрограммы.«Считаю, это единственно верный подход при формировании и госпрограмм и при создании единой управленческой команды на уровне нашего государства», – резюмировал Губернатор.