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15 июля в Тольятти пройдет Всероссийский форум-совещание по развитию моногородов Российской Федерации. В мероприятии вместе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принимает участие заместитель председателя комитета, член общественного совета партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Альфия Когогина.На форуме планируется обсудить вопросы повышения экономической устойчивости и конкурентоспособности моногородов, а также новые подходы к созданию территорий с преференциальными условиями ведения бизнеса.При содействии партийного проекта «Локомотивы Роста» организована дискуссионная площадка, посвященная мониторингу реализации национальных проектов в моногородах. В работе «круглого стола» принимают участие мэры монопрофильных муниципальных образований, представители субъектов Российской Федерации и градообразующих организаций.Напомним, в марте этого года по инициативе фракция «Единая Россия» в Государственной Думе состоялись парламентские слушания, по итогам которых руководителям федеральных проектов было рекомендовано сформировать систему мониторинга реализации мероприятий нацпроектов в моногородах. По имеющимся данным, в 2019 года в 314 моногорода будет направлено 24,7 млрд. рублей. Планируется, что этот показатель будет увеличиваться и соответствовать доле населения, проживающего в моногородах (9,2%).