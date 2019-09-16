216

Сегодня в Тольятти, на площадке технопарка «Жигулевская долина» стартует первая областная инжиниринговая конференция. Организаторы - Правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, партнером выступает Ассоциация «Технет», сообщает Департамент информационной политики.В конференции принимают участие представители инжиниринговых компаний и научных институтов из разных регионов РФ, представители федеральных и региональных органов власти, центров компетенций национальной технологической инициативы, производители и интеграторы спец.программного обеспечения и решений.Участники подчеркнули, что такой форум стал первым не только в Самарской области, но и в РФ. А заместитель министра Минпромторга РФ Александр Морозов призвал сделать его регулярным. Ключевая тема конференции:«Национальные проекты и инжиниринг как драйверы технологического роста».«Конференцию мы проводим совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, в партнерстве с Ассоциацией «Технет», с участием Ассоциации «Автонет». Искренне рад приветствовать наших по настоящему дорогих гостей на самарской земле! Здесь присутствуют представители всех ведущих вузов региона, крупных заказчиков и инжиниринговых компаний. Уверен, что конференция станет площадкой продуктивного взаимодействия для всех соорганизаторов и гостей»,-отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.«Самарская область входит в число регионов, где сконцентрирован мощный производственный, научный и инновационный потенциал в различных отраслях. Исторически сформированы авиационная, ракетно-космическая, химическая нефтехимическая отрасли, и конечно автомобилестроение. Сегодня мы наблюдаем существенные изменения в организационной и производственной структуре высокотехнологичных предприятий. Создание новых продуктов требует появления принципиально новых технологических решений»,- подчеркнул губернатор.