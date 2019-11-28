В Самарском регионе ведется борьба с незаконным оборотом нелегальной пивной продукции

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Сегодня, 28 ноября 2019 года, состоялось совещание по вопросам развития пивоваренной отрасли в Самарской области, в котором приняли участие представители Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу. Провел совещание министр промышленности и торговли Самарской областиХарактеризуя пивоваренную отрасль в ПФО в целом и в Самарском регионе в частности, начальник контрольного отдела за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО Дмитрий Сурков отметил серьезную роль Самарской области в развитии пивоваренной промышленности ПФО. На территории Приволжского федерального округа осуществляют деятельность 297 организаций-производителей пива и пивных напитков, 26% из них работают на территории Самарской области. Из 800 организаций оптовой торговли, зарегистрированных в ПФО, в Самарской области действуют около 95. Более 10 тыс. организаций в нашей области осуществляют розничную торговлю пивной продукцией. По словам Д.Суркова, в 2018-2019 гг. по ПФО управлением было изъято из незаконного оборота более 75 тыс. дал пивоваренной продукции, из них по Самарской области – 24 тыс. дал. В ходе проведенных контрольных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих производство и продажу пивоваренной продукции, составлено 776 протоколов об административных правонарушениях, из них 155 в отношении организаций, расположенных в Самарской области. Управлением в 2018-2019 гг. ликвидировано в Самарском регионе два подпольных предприятия, которые нелегально занимались производством пива.Михаил Жданов отметил, что в последние годы в области наблюдается тенденция сокращения объемов производства пивной продукции. «Одной из причин сложившейся негативной ситуации является существование нелегального оборота пива и пивных напитков. В ходе контрольных мероприятий, проводимых министерством, мы изымаем огромное количество неучтенного нелегального пива», - сказал министр. По экспертным оценкам, доля нелегального пива в обороте составляет порядка 30%. В целях выработки механизма пресечения нелегального оборота министерством на постоянной основе проводятся рабочие совещания и встречи с членами Национального Союза производителей пива и напитков, крупными предприятиями и малыми пивоварнями региона. Выявлена основная причина, препятствующая развитию местных производителей, – наличие в розничной сети инорегионального пива по цене ниже себестоимости производства местных предприятий, с которого предположительно не уплачен акциз.В ходе проведения государственного регионального контроля за розничной продажей алкогольной продукции сотрудниками министерства за 10 месяцев текущего года из незаконного оборота выявлено и изъято более 15,8 тыс. литров пива и пивных напитков.На совещании были подняты проблемы, существующие в отрасли, и намечены пути их решения. Тему продолжили на совещании по вопросам правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в котором также приняли участие представители МРУ Росалкогольрегулирования по ПФО, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com