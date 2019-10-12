В Самарском бизнес-инкубаторе стартовал молодежный проектный марафон «Молодежь – драйверы национальных проектов»
12 октября 2019 12:59
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В Самарском бизнес-инкубаторе стартовал молодежный проектный марафон «Молодежь – драйверы национальных проектов». Мероприятие посетил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, сообщает в твиттере Минэкономразвития региона.
Молодым активным инициативным ребятам рассказали о Национальных проектах, о новых возможностях, о том, как включиться в работу.
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