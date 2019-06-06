В Самарской области завершилась посевная кампания
6 июня 2019 10:59
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Сельхозтоваропроизводители Самаркой области завершили весенний сев. Всего посеяно 1 млн 558 тыс. га, среди которых более 792 тыс. га занимают зерновые и зернобобовые культуры.
Лидером посевной кампании стал муниципальный район Большеглушицкий. Хозяйствами муниципалитета яровой сев проведен на площади 123,3 тыс. га. На втором месте – предприятия Большечерниговского района: здесь площадь весеннего сева составила 119,3 тыс. га. Третью позицию занимает Кинель-Черкасский район, в котором в 2019 году посеяно 96,7 тыс. га яровых культур.
Специализированными хозяйствами региона посажено более 4 тыс. га картофеля и порядка 3,5 тыс. га овощей.
Хозяйствами региона произведена подкормка озимых культур. Минеральные удобрения внесены на площади 295 тыс. га.
Кроме того, 373 тыс. га посевов обработано гербицидами, на 190 тыс. га проведена обработка против болезней и на 227 тыс. га – против насекомых, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.
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