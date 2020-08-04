В Самарской области выросли тарифы на газ

Изменение стоимости природного топлива произошло с 1 августа 2020 года. Увеличение составило от 3,34 до 3,39%.
Согласно данным департаментf ценообразования и тарифного регулирования Самарской области, с 1 августа для людей, у которых дома стоят газовые плиты, кубометр топлива подорожает с 7,48 до 7,73 рубля. Плата за газ, используемый для отопления или отопления и других целей вырастет до 5,54 рубля за кубометр. Напомним, в прошлом году рост составиk 1,4 процента.
Решение об изменении тарифа для населения продиктовано тем, что ФАС России пересмотрела оптовые цены на газ. Кроме того, в июле изменились еще и плата за транспортировку ресурса. Изначально надзорное ведомство собиралось повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с COVID-19, сообщает ГТРК Самара
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Фото: pixabay.com
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