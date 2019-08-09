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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области ведется модернизация машинно-тракторного парка

9 августа 2019 11:46
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В Самарской области ведется модернизация машинно-тракторного парка
С начала текущего года аграрии региона приобрели 780 единиц сельскохозяйственной техники.

Сегодня получать хорошие урожаи, увеличивать производство молока и мяса невозможно без улучшения технической и технологической оснащенности агропромышленного комплекса.

С начала текущего года сельхозтоваропроизводителями Самарской области приобретено 780 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе свыше 170 современных энергонасыщенных тракторов и более 60 зерноуборочных комбайнов. Общая стоимость составила 1,9 млрд рублей.

Основной объем сельхозтехники приобретен по программе льготного кредитования по ставке менее 5 % и взаимодействия с АО «Росагролизинг», в рамках которого в настоящее время в стадии оформления находится еще 9 заявок от региональных аграриев, сообщает Минсельхоз региона.
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