В Самарской области растут объемы экспорта водным транспортом

101

От причалов элеваторно-мельничного комплекса «Жито» (г. Тольятти) отправились 2 судна: одно со льном в Бельгию, второе с нутом в Турцию. Одновременная отгрузка зерна на два зерновоза в этом сезоне первая, но «Жито» – единственный в Самарской области портовый элеватор, где это можно сделать.И лён, и нут выращены на полях агрохолдинга «Зерно Жизни», обрабатывающего около 140 тыс. га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Экспортные контракты заключены торговой компанией «СИНКО Трейд».В этом году компания отправила за рубеж 13 тыс. тонн нута, 19,7 тыс. тонн льна, 11 тыс. тонн гороха, 12 тыс. тонн ячменя и 35 тыс. тонн пшеницы, то есть в общей сложности более 90 тыс. тонн различного зерна. По сравнению с прошлым годом, компания расширила географию экспортных поставок. Судами, вагонами и еврофурами продукция отправлена в Иран, Турцию, Бельгию, Германию, Польшу и Чехию, сообщает Минсельхоз региона.