В Самарской области продолжается реализация крупнейших инвестиционных проектов

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В четверг, 14 мая 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел ряд совещаний по развитию Особой экономической зоны «Тольятти».В совещаниях приняли участие генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин, заместитель министра строительства Самарской области Анатолий Баранников, представители АО «РЖД», Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве», Самарского проектно-изыскательского института «Желдорпроект Поволжья» − филиала АО «Росжелдорпроект».В режиме видеоконференцсвязи к участию в обсуждении вопросов повестки подключились директор ООО «ММК - производственно-логистический центр Тольятти» Андрей Швецов и операционный директор ООО «Faurecia – Автомобильные Решения» в России Оливье Гриненберже.Участники встречи обсудили рабочие вопросы, связанные со строительством железнодорожной ветки к Особой экономической зоне. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обозначил срок готовности объекта - лето будущего года. Как отметил председатель областного Правительства, реализация проекта ведется в соответствии с графиком: в ближайшее время начнется вынос инженерных коммуникаций, уже получено разрешение на строительство первого этапа пути.Строительство железной дороги станет важным шагом к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов Особой экономической зоны и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона в целом, сообщает пресс-служба облправительства.В режиме ВКС председатель регионального кабмина обсудил с представителем Магнитогорского металлургического комбината - директором ООО «ММК - производственно-логистический центр Тольятти» Андреем Швецовым реализацию проекта по созданию производственно-логистического центра предприятия на территории ОЭЗ.«Правительство Самарской области подготовило соглашение о взаимодействии с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Корпус производственно-логистического центра появится на территории Особой экономической зоны в следующем году. В реализации этого проекта заинтересованы и компания, и регион. Для комбината это, в первую очередь, означает повышение конкурентоспособности: упрощается процесс поставок ее продукции на Волжский автомобильный завод и другие предприятия автомобилестроения, которые расположены на территории Приволжского федерального округа», - рассказал Виктор Кудряшов.Еще один крупнейший проект на территории ОЭЗ связан с мировым производителем автокомпонентов, французской компанией «Faurecia». В текущем году планируется завершить строительство первого корпуса предприятия площадью порядка 12 тысяч квадратных метров, где развернется производство автокресел и других компонентов. Этот проект принесет Самарской области около 500 рабочих мест и значительный объем налоговых поступлений.«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, многие крупные компании проявляют интерес к Особой экономической зоне Тольятти. Правительство Самарской области продолжает создавать для этого все условия. Сейчас можно сказать с уверенностью, что мы обеспечим инвесторам необходимые сроки и параметры строительства объектов. Это позволит нашему региону подтвердить свой статус лидера в инвестиционной сфере. Объем внебюджетных инвестиций в Самарской области на протяжении трех последних лет стабильно растет, а те проекты, которые мы реализуем на территории ОЭЗ в настоящее время, приведут к значительному, порядка 10%, приросту частных инвестиций в экономику региона», - подчеркнул председатель областного Правительства.

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