В Самарской области открыли внутрихозяйственную оросительную систему площадью 570 га

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин принял участие в открытии объекта мелиорации в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК».На базе ООО «Новое Заволжье» Приволжского района состоялось торжественный пуск в эксплуатацию 1-й очереди внутрихозяйственной оросительной системы площадью 570 га. Глава региона Дмитрий Азаров в своем послании особое внимание уделил развитию мелиорации на территории области: «Только такие (орошаемые) земли дают гарантированную урожайность, а значит и наибольший экономический эффект».Задача агропромышленного комплекса на текущий год – ввод в оборот 3,3 тыс. га орошаемых земель, часть из них, 1,4 тыс. га, будет введена благодаря федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», согласно которому государственная поддержка предполагает компенсацию до 70% понесенных затрат при реконструкции или строительстве мелиоративных объектов из регионального и федерального бюджетов. На реализацию данных мероприятий в 2019-2021 годах в федеральном бюджете предусмотрено более 395 млн рублей.«Главным критерием государственной поддержки в рамках федерального проект является экспорт части произведенной на данных орошаемых землях продукции. В рамках государственной программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» возмещается до 50% затрат на строительство (реконструкцию) объектов мелиорации. Также из регионального бюджета субсидируется до 20% затрат на подачу воды для полива», - отметил Николай Абашин.Ввод в эксплуатацию мелиоративного объекта ОООО «Новое Заволжье» позволит увеличить производство экспортно ориентированных сельскохозяйственных культур. Средняя урожайность на орошаемых землях картофеля и овощей составляет 340 ц/га, зерновых – достигает 100 ц/га, сои – до 30 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхоза.