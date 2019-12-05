В Самарской области наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»

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В среду, 4 декабря 2019 года, в министерстве промышленности и торговли Самарской области подвели итоги Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».В этом году в престижном состязания участвовало 25 наименований продукции от 13-ти самарских производителей. Достижения были отмечены в различных сферах: выпуске стройматериалов, транспортной инфраструктуре, газопереработке и нефтехимии, услуги для населения и продовольственные товары.Предприятия-победители были поощрены наградами предусмотренными дирекцией конкурса «100 лучших товаров России», а также Почетными грамотами и Благодарностями министерства промышленности и торговли Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологи и испытаний в Самарской области» («Самарский ЦСМ»).Отметим, что перед победителями конкурса открываются широкие перспективы. В дальнейшем, они могут претендовать на бренд «Самарский продукт». Сегодня в его реестре числится 77 предприятий и более полутора тысяч наименований. Процедура получения права на бренд для финалистов федерального проекта «100 лучших товаров России» значительно упрощена.«Сегодня товары, производимые нашими предприятиями, соответствуют всем стандартам европейского и мирового качества. Мы имеем возможность гордиться победами наших производителей, поскольку далеко не вся продукция может стать победителем такого конкурса», - подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Самарской областиТакже Олег Волков отметил, что в этом году одним из драйверов для предприятий губернии стала реализация национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, в частности «Производительность труда и поддержка занятости». Повышение качества, внедрение инноваций и привлечение инвестиций вышли на более высокий уровень.Региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» проводится при поддержке областного правительства с 1998 года. Благодаря содействию министерства промышленности и торговли Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и организационно-методической работе ФБУ «Самарский ЦСМ» обеспечена положительная динамика участия предприятий региона в Программе. В благодарственном письме Дирекции Программы «100 лучших товаров России» а адрес Губернатора Самарской областиотмечено, что Самарский регион вошел в число первых 30 субъектов РФ по количеству товаров и услуг, принявших участие в федеральном этапе Конкурса, сообщает пресс-служба облправительства.