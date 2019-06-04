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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

4 июня 2019 11:11
132
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Такую меру предложили в качестве наказания домовладельцев, не регистрирующих вовремя свои строения.

В губернскую думу поступила инициатива - изменить Налоговый кодекс так, чтобы за частные дома жители платили налог в двойном размере. С такой инициативой выступили новокуйбышевские депутаты. Двойной налог, по предложению депутатов, должны платить не все. Парламентарии считают, что двойным налогом станет наказанием для тех, кто построил дом, но вовремя не зарегистрировал, а значит - не платит за него деньги.

- Случаи использования таких строений без постановки на кадастровый учет в последнее время участились. Это влечет потери бюджета, - заявили авторы инициативы.

При этом, по их мнению, нарушителям нужно дать время на исправление. Если обнаружится, что кто-то не зарегистрировал дом и не платит за него, нужно дать владельцу три месяца на урегулирование ситуации. При этом депутаты не указали, каким образом власти будут искать незарегистрированные дома.

Как сообщает портал 63.ru, губдума решила рассмотреть инициативу подробнее во второй половине года.


Фото pixabay.com

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