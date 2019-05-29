В Самарской области готовятся к 50-летию со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ

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В Правительстве Самарской области проходит межведомственное заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 50-летия со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти под председательством и.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.Празднование юбилея АВТОВАЗа продолжается 4 года. Кульминацией станет 19 апреля 2020 г. – 50-летие выпуска первого автомобиля. План мероприятий сформирован на уровне Правительства России и включает в себя масштабные изменения во всех сферах жизни городского округа Тольятти, сообщает Департамент информационной политики региона.