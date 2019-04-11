В Самарской области будет проиндексирован максимальный размер платы за наем жилых помещений социального использования

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Максимальный размер платы за 1 кв. метр жилого помещения (по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования) ежегодно индексируется исходя из индекса потребительских цен в Самарской области на основании данных Федеральной службы государственной статистики.В соответствии с Жилищным кодексом РФ предметом договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования может быть жилое помещение в наемном доме социального использования, за исключением комнат (части квартиры), или являющийся наемным домом социального использования жилой дом. Предназначенным для найма домом - наемным домом признается здание, которое или все помещения в котором принадлежат на праве собственности одному лицу и которое или все жилые помещения в котором предназначены для предоставления гражданам во владение и пользование для проживания.На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Самарской области индекс потребительских цен на товары и услуги по содержанию и ремонту жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах в декабре 2018 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 105,5%. Таким образом, в текущем году для индексации применяется коэффициент 1,055.Постановление Правительства вступит в силу со дня его официального опубликования.Фото pixabay.com