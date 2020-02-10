В Самарской области «Волготанкер» продадут с торгов
10 февраля 2020 11:23
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Конкурсный управляющий банкротством самарского пароходства в конце января выставил имущество компании на торги. Он рассчитывает продать акции АО «Волготанкер», компании, созданной для того, чтобы с ее помощью распродать очищенные от долгов активы предприятия.
На баланс «чистого» «Волготанкера» переданы акции «Башволготанкера», уфимской дочки банкротящегося пароходства. Стоимость имущества составляет 3,7 млрд руб., пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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