В Самарской губернской думе рассматривают проект бюджета области

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По достигнутым результатам наша область - 4-я в стране. Также регион занял уверенное первое место среди регионов ПФО, стал лидером в округе по динамике развития. "Это то, о чем мы не просто мечтали, но и проектировали в прошлом году, формируя обновленную стратегию развития Самарской области", отметил глава региона.

Сегодня в Самарской губернской думе проходит 47-е заседание, в ходе которого рассматривается целый ряд важнейших для региона вопросов. Главный из них -рассмотрение во 2-м чтении проекта областного бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022г. В заседании принимает участие ГубернаторСегодня бюджет региона принимается уже с учетом поступлений из федерального бюджета.Они составят:в 2020 году – 35,5 млрд. руб;в 2021 году – 41,8 млрд. руб;в 2022 году – 43,4 млрд. руб., сообщает Департамент информационной политики.Кроме того, Губернатор рассказал о ещё одном важном решении:«Хочу проинформировать вас о том, что в соответствии с Указом Президента от 25 апреля 2019 года № 193 об оценке деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти Российской Федерации на прошлой неделе были подведены итоги работы за полтора годаю Такая работа проводится впервые,поэтому оценивался период 2018 и первой половины 2019 года региональных органов власти. Итоги зафиксированы Постановлением Правительства. В соответствии с ним Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в стране», - отметил Дмитрий Азаров.