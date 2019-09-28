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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самаре выставили на торги еще 323 места под наружную рекламу

28 сентября 2019 10:27
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В Самаре выставили на торги еще 323 места под наружную рекламу
Подавать заявки на участие можно до 7–10 октября.

Департамент городского хозяйства и экологии объявил еще 29 аукционов на право размещения наружную рекламу. Подавать заявки на участие можно до 7–10 октября, а до 15 октября должны состояться сами торги.

На 2 аукционах разыграют щиты 4×12 м. Одним лотом разыгрывается место на пересечении пр. Кирова и ул. Стара-Загора, начальная цена — 2,6 млн рублей. Второе место расположено возле ул. Грозненской, 1, однако к нему в «нагрузку» добавили 16 щитов 3×6. Начальная стоимость этого лота начинается от 11,4 млн рублей.

Ещё 246 щитов 3×6 разыгрывается несколькими лотами от 1 до 21 места в каждом. Их цена варьируется в диапазоне 620-660 тысяч рублей за каждый щит. Есть 5 лотов с начальной ценой 1,23-1,35 млн рублей за щит 3×6. В них представлены следующие адреса под щиты: пересечения улиц Гагарина и Советской Армии, Победы и Каховская, Антонова-Овсеенко и Карбышева, а также возле ул. XXII Партсъезда, 191 и Красноармейской, 133.

Один из последних лотов включает в себя остановочные павильоны с элементами рекламы и информации. В списке перечислены 59 адресов с начальной стоимостью лота 919 тысяч рублей (от 15,6 тыс. рублей за каждый павильон), пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com

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