В Самаре выставили на торги еще 323 места под наружную рекламу
28 сентября 2019 10:27
134
Департамент городского хозяйства и экологии объявил еще 29 аукционов на право размещения наружную рекламу. Подавать заявки на участие можно до 7–10 октября, а до 15 октября должны состояться сами торги.
На 2 аукционах разыграют щиты 4×12 м. Одним лотом разыгрывается место на пересечении пр. Кирова и ул. Стара-Загора, начальная цена — 2,6 млн рублей. Второе место расположено возле ул. Грозненской, 1, однако к нему в «нагрузку» добавили 16 щитов 3×6. Начальная стоимость этого лота начинается от 11,4 млн рублей.
Ещё 246 щитов 3×6 разыгрывается несколькими лотами от 1 до 21 места в каждом. Их цена варьируется в диапазоне 620-660 тысяч рублей за каждый щит. Есть 5 лотов с начальной ценой 1,23-1,35 млн рублей за щит 3×6. В них представлены следующие адреса под щиты: пересечения улиц Гагарина и Советской Армии, Победы и Каховская, Антонова-Овсеенко и Карбышева, а также возле ул. XXII Партсъезда, 191 и Красноармейской, 133.
Один из последних лотов включает в себя остановочные павильоны с элементами рекламы и информации. В списке перечислены 59 адресов с начальной стоимостью лота 919 тысяч рублей (от 15,6 тыс. рублей за каждый павильон), пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
28 сентября 2019 10:27
Подавать заявки на участие можно до 7–10 октября. Экономика региона
133
25 сентября 2019 12:22
Выставка продлится еще два дня. Экономика региона
245
25 сентября 2019 08:28
В течение недели активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» собирали подписи на улицах Тольятти и Самары в защиту «ТОАЗа» от... Экономика региона
147
Финансы и Банки
27 сентября 2019 13:50
Пилот реализуется во всех территориальных банках. Финансы и Банки
326
26 сентября 2019 17:28
Сбербанк с апреля 2018 года одобрил 470 сделок проектного финансирования с эскроу на общую сумму 490 млрд рублей. Финансы и Банки
302
25 сентября 2019 16:51
Старые модели не работают из-за бурного развития новых технологий, считает глава Сбербанка. К переменам, по его мнению, не готовы и в международных организациях, в... Финансы и Банки
327
Строительство
26 сентября 2019 11:42
Деньги необходимы для продолжения работ. Строительство
269
25 сентября 2019 12:50
Территорию зачистят от старых домов. Строительство
243
25 сентября 2019 12:24
Пока не совсем ясно, будет реализовывать эту работу застройщик или само ведомство. Строительство
250
Материалы и технологии
27 сентября 2019 21:24Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
27
21 сентября 2019 08:41Сварочные агрегаты – особенности
В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
67
14 сентября 2019 12:34Приборы контроля
По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
69
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
65
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
698
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1745
Бизнес
24 сентября 2019 17:47
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы. Бизнес
366
18 сентября 2019 10:38
Участие в нем бесплатное. Бизнес
321
16 сентября 2019 13:58
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
357
Новости компаний
27 сентября 2019 17:40
Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом. Новости компаний
297
26 сентября 2019 12:14
Запуск состоялся сегодня, 26 сентября. Новости компаний
219
25 сентября 2019 18:16
Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире. Новости компаний
387
19 сентября 2019 17:49
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий Новости компаний
377
IT и Коммуникации
19 сентября 2019 18:08Shadow of Mordor : обзор игры
«Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
109
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
109
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
89
Транспорт
28 сентября 2019 10:43
Работы будут вести с помощью инвесторов. Транспорт
163
27 сентября 2019 11:10
Это связано с проведением матча «Крылья Советов» - «Тамбов». Транспорт
365
25 сентября 2019 15:59
Глава региона неоднократно отмечал важность улучшения состояния дорог в области, в том числе при реализации нацпроекта. Транспорт
311
25 сентября 2019 11:16
Несмотря на то, что уровень реальных доходов населения России постоянно падает автомобильный рынок последние два года растет, но в основном за счет покупки... Транспорт
75
Предпринимательство
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
158
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
346
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
332
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
436
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
416
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
574
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
404
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
880
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
475
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1127
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
788
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1033
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1219
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
657
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2518
Мероприятия