В Самаре восстанавливается покупательская активность среди посетителей торговых комплексов

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После отмены ограничительных мер посещаемость восстановились на 87% к докарантийному уровню. По прогнозам, полностью вернуться к показателям прошлого года торговый комплекс сможет уже в августе, и это с учетом все еще действующих ограничений в сфере развлечений и кинопроката.Проанализировав показатели торгового комплекса «Амбар» аналитики пришли к выводу, что потребительская активность практически восстановилась до уровня прошлого года. Сравнивали значения текущей посещаемости со значениями аналогичного периода прошлого года, так как в оценке показателей ТК есть фактор сезонности и сравнивать показатели июля к марту не объективно.Оценивая изменения в коммерческих объектах учитывались изменения данных посещаемости в связке с данными по товарообороту арендаторов. В июне – июле после снятия ограничений возрос процент целевого трафика и большинство арендаторов получили качественную конверсию – людей, реально совершивших покупку. Это видно из увеличения среднего чека в среднем на 10-15%.Все гипермаркеты с детским ассортиментом и детские магазины в июне -июле получили всплеск по товарообороту – он вырос на 15-25%.Магазины электроники также демонстрируют хорошие экономические показатели - +10%.В сегменте одежды и обуви был зафиксирован самый большой рост – в среднем +20%, а лидер показал рост в 100%.«В условиях новых реалий, потребителям гораздо удобнее и комфортней совершить максимальное количество покупок в одном месте за один шопинг. Помимо активностей в части привлечения трафика, организованных самим торговым комплексом свою роль сыграли сезонные предложения и скидки от арендаторов, что также повлияло на частоту посещений. На данный момент показатели трафика возвращаются к докризисной динамике, в том числе благодаря запуску розыгрыша квартиры комфорт – класса и сертификатов на покупки. На данный момент загрузка площадей ТК составляет 98%. Во время ограничений коммерческие площади освободили небольшие локальные бренды. При этом были открыты фирменные магазины международных брендов Mag jeans и Puma», - Администрация торгового комплекса «Амбар».

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