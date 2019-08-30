В Самаре учителям нужно копить на новый iPhone почти полгода
30 августа 2019 11:08
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В преддверии первого сентября эксперты «Авито Работа» выяснили, насколько доступен педагогам Самары один из самых желанных гаджетов – флагманский смартфон от Apple. Для этого они сравнили среднюю зарплату учителей со стоимостью смартфона iPhone XS Max 512 ГБ. Накопить на гаджет работники образования смогут почти за 6 месяцев.
Новый смартфон Apple iPhone XS Max 512 ГБ можно приобрести в фирменном магазине за 123 000 рублей. Аналитики сервиса поделили стоимость этого желанного многими гаджета на среднюю зарплату учителя в регионе. Таким образом, они посчитали количество необходимых для покупки зарплат, а, следовательно, сколько месяцев необходимо на нее копить.
По данным экспертов «Авито Работа», в Самаре средняя зарплата учителей составляет около 21 600 рублей. Для покупки нового смартфона от Apple педагогам потребуется копить почти полгода, если откладывать весь ежемесячный доход полностью.
Лучшее соотношение средней зарплаты учителей и стоимости последней модели iPhone наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, где педагоги зарабатывают больше, чем в других регионах. Работники сферы образования этих городов смогут накопить на новый смартфон от Apple за 3 и 4 месяца соответственно. Воронежцам, жителям Саратова, Тольятти и Омска придется копить на него около 7 месяцев. А в среднем по России новый iPhone обойдется учителям в 4,8 зарплат. Таким образом, накопить на смартфон возможно за 5 месяцев.
Фото: pixabay.com
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