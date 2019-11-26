В Самаре растут цены на вторичное жилье

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в октябре 2019 года. Данная работа ведется на постоянной основе Самарским областным Фондом жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области.При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 7674 уникальных предложений, опубликованных в октябре 2019 года в открытых источниках.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в октябре 2019 года составила 60376 рублей. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 62 114 рублей, 2-ком. – 58891 рубль, 3-ком. – 60013 рублей.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:В октябре 2019 средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к сентябрю 2019 года выросла. Рост был незначительным и составил 344 рубля или 0,57%.С октября прошлого 2018 года рост данного показателя был гораздо выше и составил 1 364 рубля или 2,31%.По отношению к началу 2019 года (январь 2019 года) динамика средней удельной цены предложения носит положительный характер, и составляет 249 рублей (0,41%).