В Самаре пройдет международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

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С 18 по 20 февраля 2020 года в выставочном комплексе «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23А) состоится 26-я международная выставка «Энергетика». Проект традиционно знакомит ее гостей и участников с новейшими разработками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, а также с технологиями по его ремонту и модернизации.Ежегодно на одной площадке с выставкой проходит Поволжский энергетический форум, который позволяет ознакомиться с основными вопросами отрасли.В этом году выставка-форум объединит более 65 российских и зарубежных компаний. Мероприятие проводится при поддержке Администрации городского округа Самара.В программе форума: награждение победителей Всероссийского фестиваля энергосбережения победителей #ВместеЯрче-2019, пленарное заседание «Развитие и финансирование региональных проектов возобновляемой энергетики Самарской области», круглый стол «Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования. Диагностика оборудования».Помимо этого, пройдет образовательный проект «Школа молодого энергетика», где представители отрасли и науки познакомят студентов и учеников старших классов общеобразовательных учреждений с компаниями энергетической отрасли и проведут экскурсию по выставочной экспозиции, сообщает горадминистрация.Стоит отметить, что в рамках форума также состоятся мастер-классы «Подготовка и проведение обучения по охране труда работников организаций», «Оформление материалов по расследованию и учету несчастных случаев на производстве», совещание на тему: «Управление профессиональными рисками в сфере охраны труда», организованные Департаментом по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара.