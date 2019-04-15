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В Самаре проходит большая конференция по девелопменту жилой недвижимости "ВремяИзменений"

15 апреля 2019 11:11
97
В Самаре проходит большая конференция по девелопменту жилой недвижимости
В форуме участвует Губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня в Самаре проходит большая конференция по девелопменту жилой недвижимости "ВремяИзменений", организованная Сбербанком при поддержке Минстроя РФ и Правительства Самарской области. Она собрала более 500 ведущих застройщиков со всей России, представителей органов власти, экспертов отрасли, сообщает Департамент информполитики региона.
В ходе конференции обсуждаются вопросы перехода на новую модель финансирования строительства жилья - уже с 1 июля этого года. В форуме участвует Губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул - диалог между участниками (банками и застройщиками) должен быть честным и открытым.

«Мы находимся на очень важном, непростом этапе. Мы стремимся к опережающим темпам строительства. Задачи поставлены в Указе Президента, национальных проектах,- для Самарской области это увеличение темпов строительства в полтора раза. Самарской области придется работать опережающими темпами, задавая этот темп, показывая пример другим. Одновременно в строительной отрасли предпринимаются беспрецедентные усилия по наведению порядка в долевом строительстве, это требование времени»,- отметил Дмитрий Азаров.

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