В Самаре проходит большая конференция по девелопменту жилой недвижимости "ВремяИзменений"
15 апреля 2019 11:11
97
Сегодня в Самаре проходит большая конференция по девелопменту жилой недвижимости "ВремяИзменений", организованная Сбербанком при поддержке Минстроя РФ и Правительства Самарской области. Она собрала более 500 ведущих застройщиков со всей России, представителей органов власти, экспертов отрасли, сообщает Департамент информполитики региона.
В ходе конференции обсуждаются вопросы перехода на новую модель финансирования строительства жилья - уже с 1 июля этого года. В форуме участвует Губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул - диалог между участниками (банками и застройщиками) должен быть честным и открытым.
«Мы находимся на очень важном, непростом этапе. Мы стремимся к опережающим темпам строительства. Задачи поставлены в Указе Президента, национальных проектах,- для Самарской области это увеличение темпов строительства в полтора раза. Самарской области придется работать опережающими темпами, задавая этот темп, показывая пример другим. Одновременно в строительной отрасли предпринимаются беспрецедентные усилия по наведению порядка в долевом строительстве, это требование времени»,- отметил Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
15 апреля 2019 12:27
Меньше сбережений, строже учет доходов и расходов. Экономика региона
36
15 апреля 2019 11:11
В форуме участвует Губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
95
12 апреля 2019 22:10
Первоочередное внимание участники совещания уделили проекту строительства железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти». Экономика региона
381
Финансы и Банки
12 апреля 2019 12:58
Сервисом можно воспользоваться до подачи кредитной заявки. Финансы и Банки
177
11 апреля 2019 11:37
В эфире состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели — клиенты Сбербанка — меняются местами на три дня. Финансы и Банки
208
10 апреля 2019 19:34Микрозаймы онлайн - быстро и удобно
Для того чтобы оперативно и безопасно решить финансовые проблемы, если у вас нет возможности одолжить необходимую сумму у друзей либо близких, то самое время... Финансы и Банки
83
Строительство
12 апреля 2019 21:36Современные новостройки в Тюмени 2019 - квартиры на любой вкус
Если встает вопрос приобретения жилья, многие выбирают квартиры в новостройках. Комфортные и современные, они отличаются массой других положительных... Строительство
40
11 апреля 2019 12:49
Люди покупают жилье, а потом выясняется, что рядом нет ни детсадов, ни школ. Строительство
268
9 апреля 2019 09:49
Его общая площадь составила 22 гектара. Строительство
319
Материалы и технологии
10 апреля 2019 19:30Несколько советов о том, как увеличить срок службы труб
Трубы – это то, что есть у каждого в доме. И, возможно, вы переехали в Новый Дом или вам просто заменили трубы, тогда любому нормальному человеку хочется... Материалы и технологии
75
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
384
28 марта 2019 20:00
ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона http://rezka-msk.ru . Материалы и технологии
121
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
193
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1380
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2797
Бизнес
15 апреля 2019 11:48
Предпринимателей Самарской области приглашают принять участие в мероприятии. Бизнес
62
12 апреля 2019 17:26
Он зарабатывает деньги на продаже содержимого мусорных баков богатых соседей. По его словам, один из главных источников дохода — контейнеры основателя Facebook... Бизнес
218
12 апреля 2019 14:47
В стратегической сессии примут участие представители органов государственной и муниципальной власти Самарской области, ведущих общественных организаций... Бизнес
205
Новости компаний
12 апреля 2019 21:39Для чего необходим сертификат ТР ТС
Сертификат Таможенного союза ТР является разрешительным документов, который удостоверяет соответствие качество продукции, которую ввозят в страны ТС,... Новости компаний
40
12 апреля 2019 09:22
Это связано с ужесточением экологических норм в европейских странах. Новости компаний
125
11 апреля 2019 20:48
Из-за ужесточения норм по выхлопных газам и дизельному топливу. Новости компаний
208
11 апреля 2019 13:53
Средства учтены в истории платежей абонентов. Новости компаний
290
IT и Коммуникации
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
167
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
168
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
337
Транспорт
15 апреля 2019 09:50
История Самарского ТТУ насчитывает 104 года. Транспорт
91
13 апреля 2019 13:21
Первый автобус в рейс будет отправляться теперь в 6:04. Транспорт
334
12 апреля 2019 21:41Электронный полис ОСАГО - особенности
Уже в течение четырех лет у каждого автолюбителя есть реальная возможность приобрести электронный полис ОСАГО. Транспорт
52
12 апреля 2019 20:20
На Куйбышевской железной дороге есть все предпосылки для успешного функционирования создаваемой Региональной инновационной площадки. Транспорт
313
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
191
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
258
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
277
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
139
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
213
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
200
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
281
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
514
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1073
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
459
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
497
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1214
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1153
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2132
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2446
Мероприятия