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Сегодня в Самаре проходит большая конференция по девелопменту жилой недвижимости "ВремяИзменений", организованная Сбербанком при поддержке Минстроя РФ и Правительства Самарской области. Она собрала более 500 ведущих застройщиков со всей России, представителей органов власти, экспертов отрасли, сообщает Департамент информполитики региона.В ходе конференции обсуждаются вопросы перехода на новую модель финансирования строительства жилья - уже с 1 июля этого года. В форуме участвует Губернатор. Он подчеркнул - диалог между участниками (банками и застройщиками) должен быть честным и открытым.«Мы находимся на очень важном, непростом этапе. Мы стремимся к опережающим темпам строительства. Задачи поставлены в Указе Президента, национальных проектах,- для Самарской области это увеличение темпов строительства в полтора раза. Самарской области придется работать опережающими темпами, задавая этот темп, показывая пример другим. Одновременно в строительной отрасли предпринимаются беспрецедентные усилия по наведению порядка в долевом строительстве, это требование времени»,- отметил Дмитрий Азаров.