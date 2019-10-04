В Самаре продолжается программа VOLGA INVESTMENT SUMMIT и WORLD HALAL DAY

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Работа форума стартовала со Школы ритейла Metro AG. Открывая ее, первый вице-губернатор - председатель правительства областисказал, что этот проект открыт для знакомства поставщиков с торговыми сетями, уточнения требований сетей к товарам.На саммите присутствуют и руководители крупнейших ассоциаций малоформатной торговли. Общение с ними позволит предпринимателям спрогнозировать перспективы бизнеса, учитывая современные тенденции в развитии торговли именно такого формата.На выставке проходят торгово-закупочные сессии практически всех крупнейших торговых сетей России и Самарской области. Это уникальный формат. Производители покажут свой товар "лицом" и смогут заключить контакты на поставку для всех потребителей РФ, сообщает Департамент информационной политики.