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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самаре открылись пять сельскохозяйственных ярмарок

16 сентября 2019 13:44
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В Самаре открылитсь пять сельскохозяйственных ярмарок
Покупателям представлен широкий ассортимент продукции, как местных производителей, так и фермеров из других регионов.

Самая крупная ежегодная сезонная муниципальная сельскохозяйственная ярмарка расположилась в традиционном месте, на площади им. В.В. Куйбышева. Она начала работать 14 сентября и продлится до 27 октября 2019 года. Режим работы ярмарки: пятница, суббота и воскресение с 8 до 18 часов. Общее количество мест – 296.
Для льготных категорий граждан торговые места размещены в специально оборудованных шатрах. Для пенсионеров, торгующих продукцией с собственных дачных участков отдельно предусмотрены 40 мест.
Покупателям представлен широкий ассортимент продукции, как местных производителей, так и фермеров из других регионов.

Кроме того, сельскохозяйственную продукцию также можно будет приобрести на муниципальных ярмарках Самары по следующим адресам:
- Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 4, перед д. 9 (ДК «Октябрь») (время работы: пятница, суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00);
- Железнодорожный район, пересечение улиц Киевская/Тухачевского (время работы: ежедневно с 8.00 до 19.00);
- Октябрьский район, пересечение улиц Революционная/Митирева/Московское шоссе (время работы: ежедневно с 8.00 до 19.00);
- Куйбышевский район, пересечение улиц Кряжская/Уральская (время работы: ежедневно с 08:00 до 18:00).
После того как закончат свою работу ярмарки больших форматов, в ноябре в Самаре откроются ярмарки малых форматов. В настоящее время представители Департамента экономического развития совместно с главами районных администраций прорабатывают схему их размещения, сообщает горадминистрация.


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