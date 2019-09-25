В Самаре открылась выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка - 2019»

126

Во вторник, 24 сентября на площадке ВК «Экспо-Волга» открылась 18-ая международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка» - крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Выставка традиционно проходит при поддержке Правительства Самарской области, Союза Машиностроителей России, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Цель Форума - организация эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки.Форум собрал на своей площадке более полусотни компаний, в том числе зарубежных из Японии, Китая, Беларуси. На стендах от сверхпрочных резцов, до роботов, выполняющих сотни операции одновременно.«Одна из целей и выставки и задач Правительства Самарской области, которую мы решаем – это вхождение на рынок металлообработки, на рынок станкоинструментов самарских предприятий. Поэтому, я надеюсь, что те технологии, те компетенции, которые показаны сегодня на выставке, обязательно помогут нам в решении этой задачи», - сказал министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.В рамках выставки-форума – было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» и Самарским региональным отделением общественной организации «Опора России». Одно из направлений соглашения - улучшение инвестиционного климата за счет внедрения высокотехнологичных алюминиевых решений в региональных проектах. В дальнейшем стороны сформируют «Дорожную карту» по объектам строительства и реконструкции в проектах городской и транспортной инфраструктуры, а также обсудят создание литейных центров.Выставка продлится еще два дня. В рамках проекта обсудят темы подготовки профессиональных кадров для отрасли, внедрение ИТ технологий в промышленность, охрана труда, поддержка малого и среднего предпринимательства.