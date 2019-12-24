В Самаре откроют центр оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес»
24 декабря 2019 10:16
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26 декабря в Самаре начнет работу центр оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» на базе МБУ «Самарский бизнес-инкубатор».
В центре предпринимателям будут оказывать содействие в решении различных задач по развитию бизнеса: от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы (ИП, ООО) до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из разных сфер.
Также в центр можно будет обратиться за юридической услугой, узнать об инструментах поддержки экспорта, получить разъяснение по вопросам налогообложения, сертификации товаров и услуг, помощь в оформлении кредитных заявок, заявок на получение господдержки по различным программам.
Кроме того, в центре «Мой бизнес» будут предоставлять услуги коворкинга, там есть переговорные, зал для проведения обучающих мероприятий, пишет Самру.ру.
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