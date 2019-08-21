В Самаре на аукцион выставят бывшее здание детской тюрьмы
21 августа 2019 11:49
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Мэрия Самары пополнила список муниципального имущества, которое планируют приватизировать до конца года, а также в 2020–2021 годах. Большая часть зданий — постройки вековой давности.
В Самарском районе приватизируют и выставят на аукцион постройки 1917 года: нежилое здание вместе с земельным участком на Фрунзе, 55; цокольный этаж двухэтажки на Чапаевской, 14/Комсомольской, 59; дом с земельным участком на Алексея Толстого, 47. В последнем раньше находился центр временного содержания несовершеннолетних преступников. Горожане его знали как детскую тюрьму.
Приватизируют и летний двухэтажный дом 1936 года постройки на острове Поджабном в поселке Проран. Он находится по адресу переулок Водников, 7. В собственность государства перейдет двухэтажка 1937 года вместе с земельным участком в переулке Репина, 7–9.
— В Советском районе в собственность самарских властей перейдет двухэтажное здание в поселке Береза по адресу квартал 3, дом 11. В Куйбышевском районе приватизируют нежилое здание вместе с землей по адресу Снежная, 26. Помещение 1987 года использовалось в качестве холодильника для хранения картофеля вместимостью 1500 тонн, — сообщили в администрации Самары.
В Ленинском районе на продажу выставят два объекта: подвал и первый этаж по адресу Галактионовская, 88 и первый этаж в двухэтажном здании на Самарской, 182–184. Оба здания вековые.
Ни один из объектов к памятникам архитектуры не относится. Судя по документам постановления, здания не входят в зоны для будущей застройки. За счет продажи муниципальных зданий на аукционе самарские власти планируют пополнить городской бюджет, пишет 63.ру.
Фото: Google карты
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Таким образом мэрия хочет пополнить бюджет. Экономика региона
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