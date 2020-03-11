В Самаре хотят «заморозить» прожиточный минимум
11 марта 2020 10:31
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Самарская губернская дума рассмотрит законопроект о применении величины прожиточного минимума для расчета социальных выплат. Изменить методику предложил губернатор Дмитрий Азаров.
— Для расчета социальных выплат и предоставления социальных услуг предлагаем применять величину прожиточного минимума, установленного по итогам второго квартала текущего или предыдущего года. Предложение сформировали исходя из расчетов. Анализ показал, что с 2014 года величина прожиточного минимума, установленного во втором квартале, является самой высокой в году. Исключение было только в 2015 и 2018 годах, — указано в пояснительной записке к документу.
Автор законопроекта указывает, что такую методику уже применяют на федеральном уровне — для предоставления выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. В Самарской области применение такого подхода позволит сохранить право малоимущих семей на предоставление социальной поддержки (они подают документы каждые полгода) и ежегодную выплату ветеранам ко Дню Победы.
Предложение изменить поход к расчету социальных выплат связано с тем, что в последнее время прожиточный минимум в Самарской области снижается. Если по итогам второго квартала 2019 года он составлял 10 814 рублей, то по итогам третьего показатель уменьшили до 10 659 рублей, а по итогам четвертого — до 10 148 рублей. В региональном Минтруде это объяснили тем, что подешевели продукты питания.
Величину прожиточного минимума рассчитывают на основе потребительской корзины и данных о росте или снижении цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, расходы по обязательным платежам и сборам. Показатель используют для расчета социальных выплат.
С похожим предложением в губернскую думу также выходил депутат Михаил Матвеев. Он предлагал ввести норму, благодаря которой объем оказания социальной поддержки будет сохраняться, несмотря на уменьшение прожиточного минимума. Законопроект коммуниста члены парламента отклонили, но не саму идею, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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