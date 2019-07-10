В Правительстве Самарской области обсудят перспективы расширения сотрудничества предприятий региона с иностранными компаниями

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10 июля в здании Правительства Самарской области состоится встреча и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова с делегацией торговых представителей Российской Федерации за рубежом. В состав делегации вошли торговые представители России в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Дания, Республиках Болгария, Куба, Перу и ЮАР.В ходе встречи состоится презентация экономического и инвестиционного потенциала Самарской области, обсуждение вопросов развития экспортной деятельности предприятий региона, расширения внешнеэкономического сотрудничества и механизма взаимодействия с торговыми представительствами РФ за рубежом.Планируется, что участниками встречи станут руководители самарских предприятий: ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна», АО «РОССКАТ», ЗАО «Лада-Флект», ОАО «Завод Продмаш», АО «АВТОВАЗ», ГК «ЭХО», ЗАО «Электрощит-ТМ Самара», АО «Евротехника», АО «Таркетт» и др.