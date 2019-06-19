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Сегодня, 19 июня в Москве стартует III форум социальных инноваций регионов. Это ведущая площадка страны по обмену опытом и лучшими практиками в соцсфере. Самарская область в этой отрасли - один из лидеров, на форум мы привезли сразу 15 проектов. Делегацию Самарской области возглавил ГубернаторДелегаты региона отмечают: важно не только представить свои наработки, но и перенять полезный опыт других регионов, обсудить с коллегами пути решения самых актуальных проблем. В рамках форума пройдут десятки лекций, круглых столов, мастер-классов, сообщает Департамент информационной политики.