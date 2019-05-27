В Чувашии состоялся Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»
27 мая 2019 11:17
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23 мая 2019 года в Чебоксарах под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна прошло третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
В соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.
Объем российско-китайской торговли по итогам 2018 года впервые в истории превысил 100 млрд долларов США. Активную роль в этом процессе играют межрегиональные связи России и Китая.
Формат сотрудничества «Волга-Янцзы» уникален, он объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий.
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров особо отметил, что до запуска формата «Волга-Янцзы» между регионами округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы было заключено всего три соглашения. С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база за относительно короткий срок уже увеличилась до 38 межрегиональных соглашений.
Регионы ПФО прорабатывают более 20 проектов международных и внешнеэкономических соглашений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.
На площадке третьего заседания Совета подписаны сразу несколько проектов соглашений между правительствами, в том числе Самарской области и провинции Хунань.
Особое значение в формате «Волга-Янцзы» придается отношениям в торгово-экономической и инвестиционной сфере.
Также регионами округа совместно с китайскими партнерами дополнительно прорабатываются 57 инвестиционных проектов, в частности, по реализации производства светодиодной продукции в Самарской области.
«Мы с полномочным представителем Президента России Игорем Комаровым провели очень дружественные, доверительные переговоры. Мы едины в том, что рассматриваем сегодняшнее заседание как новый старт для дальнейшего изучения совершенствования механизма нашего взаимодействия и сотрудничества между двумя регионами», – отметил член Госсовета КНР Ван Юн.
Кроме экономического сотрудничества в формате «Волга-Янцзы» активно укрепляются гуманитарные связи, что наиболее ярко проявляется на межвузовском уровне.
На Форуме Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», который прошел в этот же день в Чебоксарах, обсуждалось продолжение развития программ преподавательских и студенческих обменов, публикации научных и научно-методических трудов, совместные образовательные программы.
Ассоциация объединила 50 российских и 29 китайских вузов.
Следует отметить, что Китай традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, по итогам 2018 года он занял 2 место по объему внешнеторгового оборота среди стран – партнеров нашего региона.
В 2018 году объем внешнеторгового оборота Самарской области с Китаем составил 593,4 млн долларов США (7,9% общего объема внешнеторгового оборота региона). Экспорт в 2018 году составил 220,3 млн долларов США, импорт – 373,1 млн долларов США.
Значительную долю в структуре экспорта составляют нефть и нефтепродукты, также экспортируются пластмассы и изделия из них, соединения органической химии, каучук, промышленное оборудование и изделия из черных металлов и др.
Самарская область импортирует из Китая промышленное и электрическое оборудование, средства наземного транспорта, каучук, резину и изделия из них, продукты переработки овощей, инструменты и аппараты оптические, пластмассы и изделия из них, продукцию металлургической промышленности и др.
В целях поддержки экспорта из Самарской области ведется работа по реализации огромного транзитного потенциала. Уже в ближайшей перспективе через Самарскую область пройдет международный маршрут «Европа – Западный Китай». В рамках проекта «Один пояс – один путь» Самарская область способна стать одним из крупных логистических хабов по доставке грузов в азиатском направлении в максимально короткие сроки. С этой целью на протяжении двух лет ведется работа по развитию контейнерных перевозок по прямому маршруту от Самарской области до крупных логистических пунктов китайских провинций. В частности, на протяжении 2017–2018 годов наш регион посетили ряд китайских делегаций с целью детальной проработки организации железнодорожных контейнерных перевозок, в том числе крупная компания – перевозчик Юксио. В текущем году будет также оказана максимальная поддержка реализации данного проекта в рамках развития экспортного потенциала региона.
В мае 2019 года состоялся визит делегации Самарской области в Чунцин и Чэнду (провинция Сычуань) с целью продвижения самарских товаров на рынок Китая. Были достигнуты договоренности о выставке самарских товаров в торговом павильоне в Чэнду, а также об использовании прямого железнодорожного маршрута из Самарской области для контейнерных перевозок товаров на выставку.
Самарская область имеет достаточно прочные сложившиеся торговые связи со многими регионами Китая в инновационной сфере и в промышленности, также реализуется ряд совместных проектов. С участием китайской компании при активной поддержке ОАО «РЖД» и Правительства Самарской области реализуется проект по строительству производства керамического гранита.
Ведется совместная работа с китайской компанией по локализации производства светодиодной продукции. В конце февраля – начале марта 2018 года было организовано посещение головного офиса в г. Чжучжоу (провинция Хунань).
В марте 2018 года на совещании Правительства РФ рассмотрен и поддержан проект по строительству (реконструкции) высокоскоростной железнодорожной линии по маршруту «Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти». Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в реализации этого проекта заключен между Правительством Самарской области и Китайской железнодорожной корпорацией еще в 2016 году.
В ходе поездки в мае этого года в Чунцин и Чэнду (провинция Сычуань), где Самарскую область представлял и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, был выявлен значительный интерес китайских компаний к участию в инвестиционном проекте по созданию в Самарской области транспортно-логистического центра и строительству молочного комплекса.
На сегодняшний день Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции, в частности, в области электроники, автомобилестроения и прочего. И в данном направлении их опыт трудно переоценить. Одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу должно стать расширение инвестиционного сотрудничества, в том числе локализация производства. «Со своей стороны, мы всегда открыты для взаимодействия, готовы оказать комплексную поддержку компаниям в открытии их бизнеса на территории региона. Мы заинтересованы в том, чтобы китайские партнеры чаще посещали наш регион, знакомились на местах с нашими площадками, с теми инфраструктурными и природными преимуществами, которые могут стать очень перспективными для совместного бизнеса», – подчеркнул на встрече с китайскими коллегами Виктор Владиславович.
В.В. Кудряшов отметил, что Самарская область входит в десятку экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов России, является одним из ведущих центров российского машиностроения, авиационно-космической, нефтехимической промышленности, территорией с высокой концентрацией научного, образовательного, инновационного и производственно-технического потенциала.
Одним из перспективных направлений межрегионального сотрудничества с Китайской Народной Республикой можно считать инвестиционную сферу деятельности в рамках реализации приоритетных проектов на территории Самарского региона – в области промышленности (в частности в сфере машиностроения, химической промышленности), сельского хозяйства, медицины, в транспортно-логистической сфере, в сфере IT технологий, авиации.
Также приоритетным направлением для Самарской области является привлечение китайских компаний в качестве резидентов особой экономической зоны в г.о.Тольятти, а также с целью размещения производств в индустриальных парках Самарской области.
В заключение и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области В.В. Кудряшов сказал, что Самарская область всегда открыта для взаимодействия, готова оказать комплексную поддержку китайским компаниям по участию в совместных проектах на своей территории, и выразил надежду, что состоявшаяся встреча позволит наметить конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества в формате «Волга-Янцзы», сообщает пресс-служба облправительства.
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